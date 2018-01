S-au decernat premiile MOJO 2007

Cîntăreaţa britanică Amy Winehouse, Alice Cooper şi Ozzy Osbourne s-au numărat printre marii cîştigători ai premiilor MOJO pe 2007, decernate la Londra, în urma voturilor cititorilor prestigioasei reviste muzicale. Nominalizată la trei categorii, Amy Winehouse, în vîrstă de 23 de ani, a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună piesă a anului, “Rehab”, de pe albumul său “Back to the Black”. Pentru aceeaşi piesă, Amy Winehouse a mai fost recompensată cu premii Brits şi Ivor Novello.

La categoria cea mai bună interpretare live, Amy Winehouse a fost învinsă de trupa canadiană de rock Arcade Fire, în timp ce la categoria cel mai bun album a fost surclasată de noua trupă a lui Damon Albarn, The Good, the Bad and the Queen. Premiul MOJO Maverick a revenit trupei post-punk Echo & the Bunnymen, în timp ce Joy Division a primit premiul pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea muzicii, în ciuda faptului că trupa nu a scos decît două albume de studio. Alice Cooper a fost onorat cu premiul MOJO Hero, în timp solistul trupei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a primit premiul MOJO Icon.

Rudele cîntăreţului Bob Marley au venit să ridice premiul pentru cel mai bun album reeditat postum, “Exodus”, în timp ce trupa The Doors a fost inclusă în MOJO Hall of Fame. Printre participanţii ediţiilor trecute ale premiilor MOJO se numără James Brown, Sir Elton John, Morrissey, Ray Davies, Jimmy Page şi Red Hot Chili Peppers.