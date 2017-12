S-au decernat premiile Pulitzer

Cotidianul “The Washington Post” şi-a învins, anul acesta, marele rival, “The New York Times”, câştigând patru premii Pulitzer, cu unul mai mult decât a primit publicaţia new-yorkeză, luni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Universitatea Columbia din New York. Cotidianul din capitala federală americană, marele învins de anul trecut, când a obţinut un singur premiu Pulitzer, s-a impus, anul acesta, la categoriile Jurnalism internaţional, Comentariu, Critică şi Cel mai bun articol. Laureaţii sunt Anthony Shadid, pentru o serie de articole despre Irak, Kathleen Parker, pentru editorialele sale despre “diverse chestiuni morale şi politice”, Sarah Kaufman, pentru “abordarea originală a criticii de dans”, respectiv Gene Weingarten, pentru un ”articol angoasant despre părinţii care îşi ucid accidental copiii, uitându-i în automobil”. Premiul Pulitzer pentru Serviciu Public a revenit publicaţiei “Bristol (VA) Herald Courier”, pentru articolele lui Daniel Gilbert, care au expus proasta administrare a fondurilor rezultate din concesionarea terenurilor cu gaze naturale, care sunt datorate câtorva mii de propietari de pământuri din sud-vestul Virginiei, fapt care i-a determinat pe legislatori să ia măsuri de remediere a situaţiei.

La rândul său, “The New York Times” s-a impus la categoriile Jurnalism Naţional, pentru un articol despre conducătorii auto a căror atenţie este distrasă de telefoanele mobile şi Cea mai bună anchetă, pentru un material despre hamburgeri şi alimente expirate. Premiul Pulitzer pentru Jurnalism de Investigaţie a fost atribuit colaborării dintre publicaţia “The New York Times Magazine”, un supliment săptămânal al acestui cotidian şi ProPublica, un organism independent online, fără scop lucrativ, care face anchete în interesul publicului.

În 2009, “The New York Times” a câştigat cinci premii Pulitzer. Cele trei premii câştigate de “The New York Times” în 2010 fac ca publicaţia să deţină, în prezent, 104 trofee Pulitzer, câştigate începând din 1917, când a fost lansată competiţia. Astfel, este instituţia de ştiri cu cele mai multe premii Pulitzer obţinute de-a lungul timpului. “The New York Times” este şi singurul cotidian care a primit cele mai multe premii la o ediţie Pulitzer, de la crearea acestei distincţii, publicaţia câştigând, în 2002, şapte recompense, în principal pentru relatările despre atentatele din 11 septembrie. De asemenea, “The Washington Post” a obţinut şase premii Pulitzer în 2008, în timp ce “The Los Angeles Times” a obţinut cinci premii în 2004. La categoria Jurnalism Breaking News, echipa editorială a publicaţiei “Seattle Times” a fost recompensată pentru acoperirea completă, în print şi online, a subiectului asasinării a patru ofiţeri de poliţie într-un bar şi urmăririi timp de 40 de ore care a condus la arestarea suspectului. Trei jurnalişti de la “Dallas Morning News” au primit premiul Pulitzer la categoria Excelenţă Editorială.

La secţiunea Artă şi Literatură, Paul Harding a obţinut premiul pentru ficţiune, cu volumul “Tinkers”, premiul pentru dramă le-a revenit lui Tom Kitt şi Brian Yorkey, pentru “Next to Normal”, în timp ce premiul pentru poezie a fost câştigat de Rae Armantrout, cu volumul “Versed”. Pe de altă parte, solista Jennifer Higdon a obţinut premiul Pulitzer la categoria Muzică, pentru “Violin Concerto”. La categoria Istorie s-a impus Liaquat Ahamed, cu volumul “Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World”, iar T. J. Stiles a câştigat premiul Pulitzer la categoria Biografie / Autobiografie, cu lucrarea “The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt”. David E. Hoffman a fost desemnat câştigătorul categoriei Nonficţiune, graţie volumului “The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy”. La categoria Cea mai bună caricatură s-a impus Mark Fiore, iar Mary Chind de la The Des Moines Register a triumfat la categoria Fotografie Breaking News. Laureatul categoriei Reportaj Foto este Craig F. Walker, de la publicaţia “The Denver Post”.