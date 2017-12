S-au decis sferturile de finală la Trofeul „Telegraf”

10:59:44 / 13 Martie 2017

Recomandare

Turneul intrand in faza sa superioara recomand organizatorilor ca in masura in care este posibil meciurile sferturilor de finala sa aibe prioritate in programare,la ore convenabile jucatorilor si spectatorilor. Ieri,spre exemplu,meciurile pentru clasament au fost programate in detrimentul celor care lupta pentru cucerirea trofeului