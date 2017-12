S-au distrat și au învățat despre drepturile consumatorilor

În Tabăra „Delfinul“ din Năvodari a avut loc, ieri, premierea concursului ”Alege! Este dreptul tău”, organizat pentru a XII-a oară de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, împreună cu Ministerul Educației Naționale și Asociația pentru Protecția Consumatorului. Concursul s-a desfășurat la nivelul întregii țări, iar la Năvodari au ajuns 88 de elevi, cu vârste între 7 și 18 ani, care s-au calificat în etapa națională a competiției. Scopul concursului a fost informarea copiilor și tinerilor, în calitatea lor de viitori consumatori, despre cum pot avea o atitudine activă pentru respectarea drepturilor lor. Elevii au avut trei probe, respectiv expoziție de desene pentru cei cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, faza individuală (eseu și test-grilă) și concurs pe echipe (studiu de caz, interpretare spot publicitar, realizare a unui poster) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Potrivit organizatorilor, anul acesta, elevii s-au prezentat foarte bine la toate probele, în special la concursul pe echipe. Marea câștigătoare a fazei individuale a fost eleva Carolina Ursu din Suceava, dar punctajul a fost strâns între ea și ocupanta locului II, Oana Simona Pârvu din Iași. Pe locul al III-lea s-a situat eleva Lucaciu Bianca Alexandra, din Sălaj. La proba pe regiuni, marea câștigătoare a fost Regiunea Sud-Muntenia, anunțul fiind făcut de președintele ANPC, Marius Alexandru Duncă. Pe locul al II-lea s-a situat Regiunea de Nord-Vest, iar pe locul al III-lea, Regiunea Centru. ”Pentru mine, participarea la acest concurs a fost un lucru inedit și m-am străduit foarte mult alături de colegii mei să facem un proiect bun. Am făcut o poveste care prinde viață pas cu pas. Am avut povestitor și alte elemente care prind viață. Am lucrat două nopți încontinuu la proiect și ne-a adus locul al III-lea”, a povestit eleva Alexandra Gioagă, din Harghita.