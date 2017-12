S-au dublat înmatriculările de autoturisme second hand!

În primele şapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 2,3%, la 171.385 unităţi, în timp ce înregistrările de maşini second hand s-au dublat, la 112.054 unităţi, iar în iulie au intrat în circulaţie mai multe maşini rulate decît noi. În total, numărul înmatriculărilor de automobile noi şi rulate a crescut cu 23,5%, de la 229.469 unităţi din primele şapte luni ale anului trecut la 283.439 unităţi în perioada corespunzătoare din acest an, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În ceea ce priveşte echilibrul dintre maşinile noi şi cele second hand, balanţa înclină în continuare în favoarea celor noi, însă înmatriculările de automobile rulate au cîştigat 16 puncte procentuale în totalul înregistrărilor. Astfel, după primele şapte luni ale acestui an, 60,47% din maşini erau noi, iar 39,53% erau autoturisme rulate. Spre comparaţie, după primele şapte luni ale anului trecut, 76,49% din totalul înmatriculărilor îl reprezentau autoturismele noi, în timp ce doar 23,51% dintre maşinile intrate în circulaţie erau second hand. Din datele DRPCIV reiese că, în iulie, numărul automobilelor second hand înmatriculate a depăşit pentru prima dată în acest an numărul maşinilor noi înregistrate. Cea mai probabilă cauză care a condus la această situaţie este diminuarea taxei auto pentru maşinile second hand de import înmatriculate după 1 iulie şi majorarea uşoară la autoturismele noi. Astfel, din totalul înmatriculărilor din luna iulie (58.261 uităţi), 36.711 au fost autoturisme la mâna a doua şi 21.550 noi. În iunie, din cele 34.699 unităţi înregistrate, doar 6.493 au fost maşini rulate, în timp ce maşinile noi au totalizat 28.206 unităţi. Comparativ cu luna iunie, numărul de înmatriculări de automobile second hand a crescut de 5,6 ori în iulie, iar înregistrările de maşini noi au scăzut cu 23%.