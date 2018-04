S-au găsit droguri în mașina bărbatului care și-a ucis întreaga familie

Procurorii braşoveni au dispus o expertiză toxicologică în cazul bărbatului care şi-a ucis soţia şi cei doi copii, anchetatorii dorind să afle dacă Florin Buliga consumase droguri în ziua triplei crime. Ulterior se va stabili şi dacă avea sau nu discernământ în momentul comiterii faptei.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, Daniel Dancă, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că în maşina lui Florin Buliga au fost găsite droguri.

În plus, bărbatul în vârstă de 43 de ani a recunoscut că este consumator de canabis, însă a declarat la audieri că în ziua tripei clipe nu a consumat droguri.

”Am dispus să se efectueze expertiză toxicologică, ca să vedem dacă avea substanţe suspecte în sânge, la momentul comiterii faptei şi aşteptăm rezultatul. Apoi se va dispune expertiză de stabilire a discernământului, pentru că este important ca medicii legişti, psihiatri care îl vor examina să cunoască şi acest lucru. Una este dacă era drogat şi alta este dacă era în deplinătatea facultăţilor. A recunoscut că este consumator, însă când l-am întrebat dacă în ziua faptei a consumat droguri a negat acest lucru, cu toate că în maşină s-au găsit nişte substanţe ce păreau să fie droguri. E important să stabilim dacă era drogat în ziua respectivă”,a spus procurorul Daniel Dancă.

Florin Buliga şi-a înjunghiat soţia şi pe cei doi copii, un băiat de 13 ani şi o fată de 18 ani, în noaptea de luni spre marţi. A doua zi, bărbatul s-a prezentat la Poliţie şi a anunţat că şi-a ucis familia şi a trimis-o ”către o lume mai bună”.

Trupurile celor trei vor fi duse joi seara în comuna Tupilaţi, din judeţul Neamţ, pentru a fi înmormântate vineri în localitatea natală.

”Vineri, la 11.00 este înmormântarea. Ei s-au născut, au copilărit în Piatra Neamţ şi au plecat apoi direct la Braşov. Părinţii ei s-au retras la ţară, la Totoieşti, în comuna Tupilaţi când au ieşit la pensie. Sunt nişte oameni deosebiţi, nişte caractere deosebite. Dacă aş fi avut aşa toţi cetăţenii din comună, ar fi raiul pe pământ. Au o situaţie bună, nu au cerut ajutorul primăriei. Noi am fost la cimitir, am verificat, se sapă groapa. E jale! Săracul tatăl ei plânge în curte, ţipă de durere, nu mai poate, nu mai are copilul, nepoţii. Ce a avut acel bărbat cu copiii lui, cu soţia? Eu nu concep idei din astea, este răutatea din om, nu se explică. A mers el la mănăstire, care religie din lumea asta te învaţă să-ţi omori soţia şi copiii? Nu există aşa ceva! O minte diabolică. Să nu ai oleacă de conştiinţă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Petru Gherghel, primarul comunei Tupilaţi.

Judecătorii de la Tribunalul pentru Minori Braşov au dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, în cazul bărbatului cercetat pentru omor calificat. Florin Buliga nu a contestat decizia.