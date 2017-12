S-au împăcat părinţii lui Britney Spears!

Părinţii cântăreţei americane Britney Spears formează din nou un cuplu, la opt ani după ce au divorţat, informează presa americană. Lynne şi Jamie Spears au pus capăt mariajului lor în anul 2002, după 30 de ani petrecuţi împreună. La acel moment, fiica lor, cântăreaţa Britney Spears, a declarat că despărţirea părinţilor ei era inevitabilă şi că era convinsă că această separare urma să fie benefică pentru toată lumea. “Este cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată unei familii. În definitiv, mama şi tata nu se înţeleg prea bine. Se certau încă de când eram eu mică”, a declarat cântăreaţa. În ciuda tuturor pronosticurilor, Lynne şi Jamie Spears s-au îndrăgostit din nou unul de celălalt, în 2009, informează people.com. “S-au împăcat şi sunt foarte fericiţi. Nu s-au recăsătorit, dar sunt împreună”, a declarat o sursă pentru acelaşi site.

Cele două fiice ale cuplului Lynne şi Jamie Spears par să nu aibă nici ele o viaţă sentimentală prea reuşită - Britney Spears a divorţat de soţul ei, Kevin Federline, în 2007, iar sora ei mai mică, Jamie Lynne Spears, s-a despărţit de iubitul ei, Casey Aldridge, cu care are un copil. Britney Spears se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, acesta fiind şi administrator al averii cântăreţei. Totodată, comportamentul ei este monitorizat de un judecător. Cântăreaţa a fost plasată sub curatela tatălui său după ce comportamentul ei a avut de suferit în urma unor eşecuri pe plan artistic, personal şi juridic. Potrivit declaraţiilor recente ale avocaţilor artistei - care între anii 2000 şi 2005 a fost cântăreaţa cel mai bine plătită din lume -, starea de sănătate mintală a acesteia s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii doi ani.