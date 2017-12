S-au închis birourile turistice externe, au luat foc organizațiile de profil!

Decizia Ministerului Turismului de a închide mai multe birouri de promovare a turismului românesc în străinătate a stârnit un val de reproșuri din partea reprezentanților patronatelor din acest domeniu. Mulți l-au acuzat pe ministrul de resort, Mircea-Titus Dobre, că nu a cerut părerea oamenilor de afaceri care activează în acest sector și că decizia sa este neprofesionistă, necomercială și inoportună. La rândul său, Dobre a spus că măsura închiderii acestor biroruri este o consecință a ineficienței lor. Cu alte cuvinte, ministrul Turismului a aderat la ideea că promotorii turismului românesc în străinătate stau degeaba pe banii statului.

Au făcut ce au făcut și tot în conflict au ajuns. Vorbim despre Ministerul Turismului și reprezentanții patronatelor din acest sector de activitate. De această dată, cearta a pornit de la decizia ministrului Mircea-Titus Dobre de a închide mai multe birouri de promovare a turismului românesc în străinătate. Este vorba de birourile din Berlin, Roma, Viena, Londra, Varşovia, Moscova, Paris şi New York, fiecare cu câte un angajat. După publicarea acestei decizii în „Monitorul Oficial“, salariații din cadrul acestor birouri au la dispoziție 90 de zile să se întoarcă în țară.

REPREZENTANȚII PATRONATELOR AU SĂRIT CA ARȘI

La scurt timp după ce Dobre și-a anunțat hotărârea, liderii patronatelor au sărit ca arși, acuzându-l pe ministru că a luat o măsură necomercială și neprofesionistă care ne va duce spre eșec din acest punct de vedere. „Măsura este necomercială şi neprofesionistă, este contra rezultatelor pozitive. Şi va influenţa negativ rezultatele. Ministrul nu înţelege că în turism nu se vând robineţi. În turism se vinde încredere pe termen lung, amabilitate, protecţia turistului, se construieşte o relaţie cimentată”, a spus vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) Gheorghe Fodoreanu, citat de News.ro. El a declarat că decizia a fost luată într-un moment nepotrivit din punct de vedere strategic, exact în momentul în care se vând cele mai multe pachete turistice, și că ministrul Dobre a avut o atitudine nedreaptă față de reprezentanții birourilor de turism din străinătate, care, spune vicepreședintele FPTR, au o experiență vastă în domeniu. „Dobre distuge o reţea cu nişte oameni capabili, care mergea de ani de zile. Este o mare ruşine că i-a ponegrit în halul ăsta. Directorii aceştia sunt ca vinul: cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai buni. Sunt super-profesionişti şi îşi fac treaba. În plină perioadă de vânzare, când străinii vor să vină în România, nimeni nu va răspunde la telefoane. Noi nu mai avem puncte de promovare”, a menţionat Fodoreanu. Alţi specialişti din turism îl acuză pe ministrul de resort că nu s-a consultat cu oamenii de afaceri care activează în acest sector.

BANI ARUNCAȚI PE FEREASTRĂ ȘI RAPOARTE DE ACTIVITATE COPY-PASTE

Ministrul Turismului, la rândul său, a explicat că reprezentanții patronatelor scapă din vedere mai multe aspecte, cum ar fi activitatea inexistentă a angajaților din cadrul acestor reprezentanțe și cheltuirea fără justificare a banilor publici, care, în acest caz, nu sunt deloc puțini. „Înainte să acuze, reprezentanții acestor patronate ar fi trebuit să întrebe de ce este necesară această decizie. Poate că ar trebui și dumnealor să verifice și vor afla că acele birouri nu sunt recunoscute de țara gazdă și nu aveau reprezentativitate. Nimeni nu a făcut un audit de performanță și, practic, nimeni nu știe ce fac acei angajați pe banii statului. Or, e responsabilitatea mea să verific unde se duc fondurile publice. Și nu se justifică cei 900.000 de euro alocați numai pentru salarii și chirii. Ca să nu mai menționăm că niciunul dintre acești angajați nu avea mandat din partea statului român să negocieze chiriile pentru spațiile locative, plătite din buzunarul cetățeanului. Nici măcar nu știm dacă s-a respectat singura condiție impusă în acest sens, aceea ca spațiul locativ să nu depășească 60 de metri pătrați. Este posibil ca, în unele cazuri, să se fi depășit această limită. Nu mai spun că multe dintre neregulile referitoare la activitatea acestor birouri de promovare a turismului au fost sesizate de Curtea de Conturi”, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, ministrul Mircea-Titus Dobre. El și-a justificat spusele dând exemple concrete. „Nu știu ce rost avea să ținem deschis biroul de promovare a turismului din Varșovia, de exemplu, pentru că mă îndoiesc de faptul că polonezii s-au înghesuit să vină în România, în ultimii ani. În plus, nimeni nu știe ce a făcut agentul de promovare din New York, aflat acolo de 23 de ani. I-am întrebat pe colegii din minister și nimeni nu știe ce performanță a avut, ce a făcut în acești ani. Toate rapoartele de activitate pe care le-a depus sunt copy-paste, reprezintă doar o simplă formalitate”, a mai spus ministrul.

CUM VA FI PROMOVATĂ ROMÂNIA ÎN STRĂINĂTATE

Mircea-Titus Dobre a ținut să precizeze că centrele de informare a turiștilor din străinătate nu vor dispărea complet, ci vor fi reorganizate. „Este în lucru o variantă, ce va fi inclusă în viitoarea Lege a Turismului, prin care reprezentanții acestor biroruri vor lucra pe lângă misiunile diplomatice ale României din străinătate. Vor avea funcția de atașați în turism, la fel cum sunt cei din Comerț sau din Apărare. Ei vor avea mandat de maximum patru ani, vor lucra în subordinea șefilor misiunilor democratice și vor fi verificați periodic. Vom avea reprezentanți cu precădere pentru Țările de Jos, cu sediu la Bruxelles, și intenționăm să redeschidem reprezentanța din Scandinavia, unde nu mai avem birou de promovare a turismului de ani buni”, a declarat ministrul Turismului. În ceea ce îi privește pe cei nevoiți să se întoarcă în țară, ei vor rămâne în continuare angajați ai ministerului și vor avea posibilitatea să participe la concursurile pentru desemnarea atașaților în Turism. „Nu am nimic împotriva lor și nu am preferințe sau intenții ascunse. Mai mult, având în vedere perioada lungă în care au locuit în străinătate, ar trebui să știe cum gândesc cei din alte țări și cum ar trebui concepute strategiile de promovare. Avem nevoie de oameni și în țară, nu numai în străinătate“, a conchis Dobre.