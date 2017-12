S-au luat la bătaie din cauza băuturii

20:21:52 / 22 Ianuarie 2014

ca in codru

In Harsova nu se mai poate locui din cauza violentei tiganilor iar primaria ii acopera ca de acolo vin voturile, in zona blocurilor sociale este "satul fara caini", nu sunt stalpi de iuluminat cu becuri, nu sunt camere de supraveghere, bine ca au pus camere de vedere si 3 imense panouri publicitare in fata primariei bisericii si trezoreriei, politia locala sta la taifas grupati si nu fac nimic. Iar tiganii fac legea sa te fereasca Dumnezeu sa te apuce noaptea pe strazi, vandalism, drogati, betivi etc. 5 cazuri de agresiuni fizice in doar 2 saptamani si politia sta cu mainile in san. Claseaza la greu dosare cu autori necunoscuti