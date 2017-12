S-au mutat în casă nouă

VISE ÎMPLINITE

Numeroşi tineri din Eforie şi-au văzut, ieri, visul cu ochii. Cupluri sau celibatari, ei şi-au semnat contractele de închiriere a locuinţelor sociale. După mai bine de patru ani de când Primăria a demarat procedurile pentru construirea unor blocuri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), promisiunea administraţiei locale a devenit realitate. Tinerii s-au mutat în cele 60 de unităţi locative date în folosinţă şi îşi vor petrece primele sărbători de iarnă în propria locuinţă. Timizi, dar mulţumiţi că de acum înainte nu vor mai fi nevoiţi să plătească chirie, tinerii şi-au primit cheile din mâinile primarului oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu şi au păşit cu dreptul în noile apartamente. Complexul ANL, situat în Eforie Nord pe strada 23 August, este format din patru blocuri ce cuprind 30 de apartamente şi 30 de garsoniere. Suprafaţa unei garsoniere este de 35 de metri pătraţi, iar cea a unui apartament, de 60 metri pătraţi. Locuinţele au confort 0, sînt decomandate şi includ dressing-uri amenajate, iar fiecare bloc este dotat cu o centrală proprie. „Necesitatea apartamentelor a apărut ca urmare a cererilor nenumărate primite la Primărie. Peste acestea s-a suprapus Legea 10/2001 prin care au trebuit retrocedate toate imobilele revendicate de foştii proprietari”, a declarat primarul. Brăiloiu susţine că, doar prin intervenţia preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Primăria a reuşit să convingă ENEL să monteze postul de transformare pentru ca apartamentele să aibă energie electrică.

EMOŢII

Printre tinerii care au păşit pentru prima dată în propriul apartament s-a aflat, ieri, şi familia Ungureanu, din Eforie Nord. George şi Angelica Ungureanu au povestit că, mai întâi, au stat cu chirie, însă au renunţat pentru că suma pe care o achitau lunar era mult prea mare. „Până acum, am stat la părinţi şi nu aveam o casă a noastră. Nu am fi avut posibilitatea să ne achiziţionăm o casă, iar norocul nostru a fost că am aflat la timp de demersul administraţiei locale. La un moment dat, am stat cu chirie în Constanţa, dar nu mai făceam faţă preţului ridicat. Am vorbit cu părinţii să ne primească la ei până găsim o modalitate să cumpărăm o locuinţă”, a declarat George. Cuplul a venit, ieri, la acţiunea de înmânare a cheilor apartamentului doar cu fetiţa lor de un an şi jumătate, Rebeca Maria, băiatul de 14 ani fiind la şcoală.

PROIECT

La acţiunea Primăriei Eforie a participat şi deputatul PSD Eduard Martin care, alături de senatorul Alexandru Mazăre, a depus în Parlament un proiect de lege prin care chiriaşii din spaţiile locative ANL pot cumpăra locuinţele, adresând o cerere în acest sens către Agenţie. „Proiectul a trecut de Senat, chiar dacă senatorii PD-L s-au opus. Urmează să ajungă la Camera Deputaţilor şi, dacă trece, şi sunt convins că va trece, atunci cei care doresc îşi pot cumpăra locuinţele”, a declarat Eduard Martin.