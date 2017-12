S-au pus în vânzare biletele cu preţ redus la Rock the City

La scurt timp după anunţarea celei de-a treia ediţii a Festivalului Rock the City, organizatorii, D&D East Entertainment, au pus în vânzare biletele şi abonamentele pentru evenimentul care va avea loc între 1 şi 3 iulie, la complexul Romexpo din capitală. Până la această oră au fost confirmate, pe scena evenimentului, următoarele trupe: Whitesnake, Judas Priest, The Prodigy, Mike and The Mechanics, Therapy?, Papa Roach, Sabaton, Hatebreed şi Boom. Line-up-ul festivalului va fi completat cu alte nume, în cel mai scurt timp. Organizatorii menţionează că, în fiecare zi a festivalului, vor concerta minim cinci trupe. Festivalul are un buget de peste 1 milion de euro şi va include şi show-uri cu trei trupe româneşti. Lenţi Chiriac a precizat că se vor mai anunţa încă cinci formaţii străine la festival.

Festivalul se suprapune, ca perioadă, cu un alt eveniment muzical, B\'estfest 2011. Referitor la acest aspect, Marcel Avram, reprezentant D&D East Entertainment, a declarat: „Pe internet se ştie, din noiembrie, că Judas Priest şi Whitesnake vin în România pe 3 iulie. Ştiind asta, nu faci în aceeaşi zi, ce au ei, Skunk Anansie (...). Aici nu acuz, nu apăr, dar nu se face între colegi\".

Biletele la Rock the City se vând la promoţie până pe 15 aprilie: 100 lei, la Normal Circle şi 150 lei, Golden Circle. Abonamentele pentru cele trei zile costă 200, respectiv 250 lei. După reduceri, biletele vor costa 125 şi 185 lei, iar abonamentele - 230 şi 280 lei. Acestea pot fi achiziţionate online, pe www.eventim.ro şi prin reţeaua Eventim.