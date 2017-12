S-au pus în vînzare biletele pentru show-ul lui Tiesto

Bilete pentru show-ul lui Tiesto din capitală, care va avea loc pe data de 21 martie, se pot comanda, deja, la preţul de 43 de lei, numai de pe site-ul www.bilete.ro, în limita a 500 de bilete. După ce acestea se vor epuiza, vor mai fi puse în vînzare tichete la preţul de 57 de lei, iar în seara evenimentului, la intrare, acestea vor costa 86 de lei. Biletele pentru show-ul lui Tiesto de la Bucureşti comandate, în avans, pe site-ul www.bilete.ro, vor fi expediate şi livrate după data de 1 februarie. Accesul persoanelor sub 18 ani la eveniment este interzis.

Anul trecut, renumitul DJ nu a susţinut niciun show în România, astfel că în luna martie va mixa atît în capitală, pe 21 marie, cît şi la Cluj, cu o zi mai devreme, pe 20 martie.

Tijs Verwest, alias Tiesto, şi-a început cariera în anul 1985. DJ-ul care a ocupat prima poziţie, timp de trei ani, în „DJ Mag Top 100”, a avut dintotdeauna, ca mare pasiune, muzica. Supranumit şi „Olandezul Zburător”, Tiesto a mixat în cele mai cunoscute cluburi din lume, „Ministry of Sound”, „Dorian Gray”, „Godskitchen”, „Amnesia” sau „Dance Valley”. Printre cele mai cunoscute creaţii ale lui Tiesto se numără „Adagio For Strings”, „Lethal Industry”, „Love Comes Again” sau „Traffic” (prima melodie instrumentală din ultimii 23 de ani care a ajuns numărul 1 în topuri, în 2003).

Cea mai recentă realizare a renumitului artist este desemnarea sa de către cunoscuta revistă de muzică electronică şi clubbing britanică „Mixmag”, drept cel mai bun DJ din 2008. Votul a fost în unanimitate în favoarea olandezului, echipa Mixmag declarînd că „niciun alt DJ nu s-a apropiat de realizarile lui Tiesto din acest an”. Artistul a fost încîntat la auzul veştii şi a declarat că este onorat pentru faptul ca a fost ales DJ-ul numărul unu din 2008 de către Mixmag. „Am avut un an excelent şi aş vrea să mulţumesc revistei Mixmag şi cititorilor săi pentru suportul acordat”. Anul 2008 a fost încununat cu o mulţime de succese pentru Tiesto, după lansarea dublului DVD live, al concertului „Parken Stadium” din Copenhaga, Danemarca, unde DJ-ul şi-a încheiat şi turneul mondial „Elements of Life’” Tot în acest an, olandezul a lansat şi o compilaţie intitulată „In Search of Sunrise 7 - Asia”, a performat pe numeroase continente precum Asia, Australia, America de Sud şi de Nord şi Europa. Pe data de 8 august 2008, Tiesto a fost primul artist care a strîns peste 20.000 de oameni pe arena londoneza O2.