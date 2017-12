S-au răsturnat cu maşina

O femeie de 33 de ani a trecut prin clipe de groază, vineri după-amiază, după ce s-a răsturnat cu maşina pe care o conducea în apropierea localităţii constănţene Poiana. Accidentul a avut loc pe Drumul Comunal 8A, care leagă oraşul Ovidiu de comuna Poiana, în jurul orelor 16.30. Pe bancheta din spate a autoturismului, aşezat într-un scaun special, se afla bebeluşul femeii, de numai trei luni. Poliţiştii de la Rutieră spun că Irina Scutaru se deplasa dinspre Poiana spre Ovidiu, la volanul unui Fiat, înmatriculat B 84 XDR. Şoferiţa le-a spus poliţiştilor că a încercat să evite un animal care i-a apărut brusc în faţa maşinii şi în acel moment a pierdut controlul volanului, maşina a intrat în balans şi s-a răsturnat pe câmp. Un participant la trafic a observat autoturismul cu roţile în sus şi a sunat la 112. „Treceam prin zonă când am văzut maşina răsturnată pe câmp şi am oprit. M-am apropiat şi am scos victimele din maşină. Apoi am repus maşina pe roţi, pentru că mă temeam să nu ia foc”, a declarat martorul. Femeia şi bebeluşul au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa de un echipaj SMURD. Oamenii legii au testat-o pe conducătoarea auto cu aparatul Drager şi au constatat că nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii spun că şoferiţa va rămâne fără permis până la finalizarea anchetei.