S-au răsturnat cu maşina

22:26:17 / 01 Martie 2014

aceiasi situatie acum o luna

Daca vorbim de curba de dinainte de Tariverde dinspre Constanta,aceiasi situatie s-a intamplat acum o luna ;cand veninddinspre tulcea ,trecand de Tariverde si apropiindu-ne de curba,sotia imi spune la un moment dat ca un panou de parazapada se rostogoleste pe camp;cand am vazut ce se intampla de fapt am franat si i-am spus sa stea linistita pt ca de fapt era o masina care se rostogolea in fata noastra si nu se mai oprea. A fost destul de grav,eu ajungand la masina nu am recunoscut ce marca era (pana la urma era unMegane),am vazut doar doua picioare care se miscau din fericire.Soferul era singue si constient,bancheta sarise ,masina turtita si pmul in final a avut zile,nu era foarte grav ranit Deci in acea zona ar trebui postate indicatoare de reducere a vtezei si mai multe semne care sa avertizeze acea curba,pt ca exista tendinta sa se circule cu viteza mare. Sa-naveti parte de asa ceva in trafic!