S-au redus vânzările de carburanţi

Potrivit directorului general executiv al Petrom, Mariana Gheorghe, pe fondul creşterii preţurilor şi scăderii puterii de cumpărare a românilor, în 2011, vânzările cu amanuntul de carburanţi s-au redus cu 5%, fiind al treilea an consecutiv în care se înregistrează o contracţie a consumului individual. În schimb, au crescut vânzările pe zona corporate, ceea ce înseamnă că şocul iniţial cauzat de criza economică a fost depăşit de mediul de afaceri. \"În privinţa gazului, am văzut o creştere nu foarte mare, dar o creştere a întregii pieţe, a întregii cereri a pieţei, şi noi am urmărit în mare gradul de creştere a pieţei sezonier, dar până în 10% a fost creşterea pe care noi am capturat-o, cum au făcut şi alţii. Acest lucru arată o revigorare a industriei\", a mai spus Gheorghe.