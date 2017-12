S-au stabilit subvenţiile pentru oi şi capre

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a întocmit şi a trimis spre aprobare Guvernului proiectul de Hotărâre privind fondurile alocate în acest an crescătorilor de ovine şi caprine, sub forma plăţilor naţionale complementare. Suma totală este de 348.610.170 lei, urmând ca prima care se va acorda pe cap de animal să fie de circa 40 de lei. Crescătorii de ovine şi caprine din zonele defavorizate vor primi un ajutor financiar suplimentar de 4,5 euro pentru fiecare animal. Prima se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu. Pentru a primi plata pe cap de animal, beneficiarii trebuie să deţină un efectiv în exploataţie de minimum 50 de capete femele de ovine / 25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, iar efectivul pentru care se solicită prima trebui să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei. De asemenea, potrivit reglementărilor în vigoare, „numărul de animale trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la 3 august 2013, iar cererea urmează să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite”.