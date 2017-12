S-au vîndut 70% din biletele pentru seria I din „Litoralul pentru toţi”

Organizatorii programului „Litoralul pentru toţi” au anunţat că aprox. 70% dintre biletele aferente primei săptămîni (seria I) din acest program au fost vîndute pînă în prezent, la o săptămînă de la lansare. “Ne aşteptăm ca acest program (Litoralul pentru toţi - n.r.) să decurgă cel puţin la fel de bine ca cel derulat în perioada similară a anului trecut. Din cauza crizei economice, românii au tot amînat concediul, de aceea era clar că acest program va merge mai bine în a doua parte, adică în perioada septembrie - octombrie 2009”, a declarat purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Traian Bădulescu. Acesta a menţionat că, pînă în prezent, o mare parte din biletele vîndute prin acest program vizează staţiunile Mamaia, Neptun şi Costineşti. Potrivit reprezentantului ANAT, programul „Litoralul pentru toţi” ar putea avea un succes mai mare decît ediţia desfăşurată în perioada similară a anului trecut. De asemenea, acesta a adăugat că în acest an se va încerca prelungirea programului pînă spre sfărşitul lunii octombrie, dar acest lucru depinde de condiţiile climatice. Programul „Litoralul pentru toţi”, desfăşurat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul ANAT şi al hotelierilor de pe litoral, va avea loc în perioada 11 septembrie - 18 octombrie 2009. Pentru cele patru săpămîni ale programului au fost puse la dispoziţie 3.500 de locuri pentru fiecare săptămînă, însă există posibilitatea de a creşte acest număr în funcţie de cererile turiştilor. Preşedintele Asociaţiei Litoral şi al ANAT, Corina Martin, a declarat că faţă de ediţia din luna mai a acestui an a programului „Litoralul pentru toţi”, preţurile percepute de hotelieri sînt mai mici şi variază de la 159 de lei pentru un sejur de şase nopţi, la un hotel de o stea, la 495 de lei, la cinci stele. În plus, în acest an, potrivit Corinei Martin, Asociaţia Litoral a lansat un program suplimentar, în premieră, şi anume: „Litoral - Weekend-ul pentru toţi“, care se referă la aceeaşi periodă de valabilitate a programului septembrie - octombrie, dar care oferă pachete de weekend, la tarife la fel de atractive, de la 90 lei/persoană pentru 2 nopţi, la hoteluri de 2 stele, pînă la 130 de lei la hoteluri de 3 stele şi 150 de lei la hoteluri de 4 stele. De asemenea, Corina Martin a anunţat că, în aceste zile, Asociaţia Litoral pregăteşte un videoclip pentru „Litoralul pentru toţi” şi „Weekend-ul pentru toţi”, pentru promovarea acestor programe pe canalele de televiziune.