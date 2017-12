Saxofonistul Dax a murit la 33 de ani

Saxofonistul Dan Nedelcu, cunoscut sub numele de „Dax, The Man With The Sax”, fost membru al grupului umoristic Divertis, diagnosticat cu o formă rară de cancer, a murit joi dimineaţă, în jurul orei 5.00, la vârsta de 33 de ani. Artistul a decedat chiar cu câteva zile înaintea aniversării fiicei sale.

Prietenul în braţele căruia s-a stins a povestit că, miercuri seară, Dax s-a simţit rău şi a chemat medicii, care i-au administrat un calmant. După doar trei ore, însă, a decedat. „L-am văzut acum trei săptămâni, când am filmat pentru „Serviciul Român de Comedie”. Era din ce în ce mai slăbit, dar el a cântat până în ultima clipă. Dumnezeu mai greşeşte câteodată, mai greşeşte. A greşit şi pentru că l-a luat pe Dax, cu două zile înainte ca fiica lui să împlinească trei ani”, a declarat actorul Toni Grecu.

Dan Nedelcu, alias Dax, era diagnosticat cu o formă rară de sarcom sinovial malign la antebraţul drept, având diagnosticul final de „tumoră părţi moi antebraţ drept”, mai precis cancer. Instrumentistul în vârstă de 33 de ani a fost operat de profesorul Ioan Lascar la Spitalul de urgenţă Floreasca din Capitală, în iulie 2010. Totodată, el a suferit o intervenţie chirurgicală la mână în Turcia şi avea speranţe că se va face bine. „Mă aşteaptă în continuare o perioada grea, însă, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu susţinerea voastră, a tuturor, voi trece cu bine peste această încercare”, scria Dax pe blogul lui, în septembrie 2010.

Dan Nedelcu a avut numeroase apariţii TV şi concerte prin ţară, el fiind un talentat muzician, absolvent al Liceului de muzică „George Enescu” şi al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Ultima sa reprezentaţie la Constanţa a avut loc în noiembrie 2011, la inaugurarea unui pub din oraş.