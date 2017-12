Scad veniturile la COMCM Constanţa

Conducerea producătorului de materiale de construcţii COMCM Constanţa (CMCM) estimează pentru acest an venituri de 37,8 milioane lei, în scădere cu 22% faţă de 2009, şi un profit brut de 3,4 milioane lei, faţă de câştigul de anul trecut, de 244.000 de lei. Firma a avut în 2009 venituri de 48,5 milioane lei. Cheltuielile din acest an ar urma să scadă mai alert decât veniturile, respectiv cu 29%, la 34,4 milioane lei, de la 48,3 milioane lei în exerciţiul financiar anterior, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat luni de acţionarii COMCM. Totodată, pentru acest an, conducerea firmei a bugetat investiţii de 3,4 milioane euro, se arată într-un comunicat transmis, ieri, Bursei de Valori Bucureşti. COMCM are un capital social de 23,6 milioane lei, divizat în 236,3 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei. Potrivit celor mai recente raportări, SIF Transilvania (SIF3) deţine 56,72% din titlurile COMCM. În acţionariat se mai regăseşte Constantin Frăţilă, care controlează împreună cu fiica sa acţiuni reprezentând 40,82% din acţiuni. Cel mai recent transfer cu titlurile firmei a fost realizat la 12 aprilie, când preţul a crescut cu 1,27%, la 0,32 lei, cotaţie la care capitalizarea COMCM este de 75,6 milioane lei.