Scade avansul creditului ipotecar

Să vezi și să nu crezi - Banca Comercială Română (BCR) a anunţat că reduce avansul minim pentru creditele ipotecare până la 15% (în anumite condiţii), în 42 de localităţi medii şi mari, la trei luni după ce a majorat contribuția proprie la 35% (luare de poziție de forță, alături de celelalte bănci, după adoptarea legii dării în plată - n.r.). Evident, creditarea imobiliară a scăzut rapid și dureros, de unde și revenirea la normal. „În 42 de localităţi medii şi mari din România, BCR poate acorda credite ipotecare cu avans de 25%, în urma calibrării riscurilor de creditare; avansul scade la 15%, dacă perioada de acordare a împrumutului este de maximum 20 de ani“, se arată într-un comunicat al băncii. Oamenii ar cam vrea să revină la cifrele din semestrul I, cel mai bun din istoria modernă a pieței imobiliare, cu 21.000 de credite date prin Prima Casă, cu 40% peste nivelul din anul trecut. BCR oferă acum ca exemplu un calcul valabil în august, pentru un credit ipotecar Casa Mea în valoare totală de 160.000 lei (36.000 euro), contractat pe 25 de ani. Împrumutul are o dobândă anuală efectivă (DAE) de 4,53%, cu dobândă fixă cinci ani de 4,95%, ulterior variabilă, în funcţie de ROBOR la şase luni, la care se adaugă o marjă de 3%. În prezent, ROBOR la şase luni este de 1%, nivel apropiat de minimul istoric. În exemplul BCR, comisionul de analiză este zero, costul de evaluare a apartamentului este de 370 lei, iar valoarea totală plătită de către consumator este de 262.886,53 lei (59.102 euro), din care costul total al creditului reprezintă 102.886,53 lei. Acelaşi credit, dar cu o durată de 20 de ani, cu DAE de 4,6%, are un cost total de 81.567,87 lei. Decizia a fost remarcată, așa cum era de așteptat, de apărătorii legii DIP. Deputatul Daniel Zamfir, inițiatorul legii, a comentat imediat - „Ups! Deci șantajul n-a ținut. Nu ziceam că noi putem trăi și fără să luăm credite, dar băncile nu? Iată că au revenit la avans de 15%, că așa e într-o piață concurențială, te adaptezi la cerere. Și uite că a dispărut și riscul sistemic sever, nu se anunță niciun faliment de răsunet și nu vine nicio apocalipsă după darea în plată“.