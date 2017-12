Scade preţul la biletele RATC

Negocierile dintre reprezentanţii desemnaţi de angajaţii Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa şi autorităţile locale au continuat şi ieri. Amplul protest spontan, de miercuri, s-a lăsat cu retrogradări din funcţii pentru trei şefi de compartimente şi cu demisia liderului de sindicat, Timur Ibraim. După întâlnirea de joi cu viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, ieri, sindicaliştii s-au întâlnit cu primarul Radu Mazăre pentru a pune la punct un plan de măsuri care să le cuprindă revendicările. Mai întâi, primarul i-a certat că pentru că au venit să se întâlnească cu el atât de târziu. Mai în glumă, mai în serios, el a spus că situaţiei de faţă i se potriveşte proverbul românesc „Dacă copilul nu plânge, mă-sa nu-i dă ţâţă”. El a explicat că nu ştia de problema societăţii şi considera că funcţionarea ei era în regulă deoarece Primăria a ajutat Regia şi a achiziţionat, în urmă cu 10 -12 ani, mijloacele de transport în comun - autobuze, în timp ce transportatorii privaţi, despre care şoferii RATC spun că le fac concurenţă neloială practicând un tarif mai mic, îşi plătesc singuri maşinile.

FĂRĂ CĂLĂTORI FRAUDULOŞI În plus, Primăria acordă şi subvenţie Regiei, în valoare de 17 milioane de lei pe an. „Din punctul meu de vedere, protestul a avut loc din cauza unei conduceri proaste. Acesta este şi motivul pentru care, în urmă cu două luni, am schimbat fostul director - Coiciu Dumitru. El şi-a făcut treaba o anumită perioadă, dar, în ultimii ani, n-a mai gestionat cum trebuie societatea şi au fost consecinţele de rigoare. Datorii foarte mari la stat, salarii mici! Înţeleg că salariile se învârt în jurul a 1.000 de lei. Este un salariu mic pentru un om care stă la volan şi are responsabilitate mare”, a declarat Mazăre. El i-a lămurit că nu este interesat să scoată profit din activitatea Regiei, dar a atras atenţia că cel puţin jumătate din călători merg fără bilet. „Oamenii dau un leu la şofer, alţii nu dau! O să încercăm împreună să redresăm această societate. Sunt mai multe direcţii înspre care trebuie să ne îndreptăm”, a spus primarul. Tocmai de aceea, împreună cu conducerea RATC, prezentă şi ea la discuţiile de ieri, primarul Mazăre a decis ca primă măsură scăderea preţului biletului de călătorie. Deocamdată nu s-a stabilit cu cât, dar măsura va fi aplicată peste două săptămâni. Scopul este ca toţi călătorii să circule cu bilet şi astfel să fie stârpită călătoria frauduloasă în mijloacele de transport în comun. Va fi regândit şi sistemul de plată a călătoriilor. Primarul vrea ca preţul biletului să fie minimal. În plus, o altă măsură care va fi pusă în aplicare, în paralel şi cu regândirea traseelor şi a intervalelor orare, va fi intensificarea dură a controalelor în autobuze. „Controalele vor avea loc trăgând pe dreapta autobuzul, cu uşile închise şi cu jandarmi. Cred că dacă toate aceste pachete de măsuri vor fi aplicate, societatea va funcţiona, va asigura salarii şi un transport public decent în oraş”, a mai spus Mazăre. La rândul său, reprezentantul salariaţilor protestatari RATC, Mihai Jitariu, a declarat că este mulţumit de negocieri. „În primă fază, am primit promisiunea că, dacă cresc încasările RATC, vom primi bonurile de masă pe care nu le-am mai primit de trei ani din cauza datoriilor societăţii. Apoi vom sta la negocieri şi cu celelalte doleanţe. Suntem foarte mulţumiţi. Este un pas important”, a declarat Jitariu.

CREŞTE PLAFONUL PENTRU PENSII Odată cu redresarea societăţii şi creşterea veniturilor instituţiei prin aplicarea măsurilor, Mazăre spune va creşte plafonul de pensii acordat de Primărie pentru abonamente, precum şi valoarea subvenţiei. „Întrucât pensiile au crescut cât de cât, aşa cum am crescut la pachete, vom creşte plafonul, de la 850 la 900 de lei. O să vedem în ce măsură şi care va fi cuantumul pentru abonament. Noi decontăm persoanelor un abonament de 50 de lei pe lună. Urmează să stabilim detaliile”, a spus Mazăre, care a anunţat, de asemenea, că amenzile pe care le vor primi călătorii frauduloşi în mijloacele de transport în comun vor fi, potrivit legii, cuprinse între 100 şi 500 de lei.

Problemele vechi cu CJPC

O altă problemă cu care se confruntă RATC, de prin 2010, este nedecontarea, de către Casa Judeţeană de Pensii Constanţa (CJPC), a legitimaţiilor de transport eliberate gratuit persoanelor strămutate şi celor deportate politic, potrivit legislaţiei în vigoare. Din acest motiv, conducerea RATC are deschise cinci procese cu CJPC. La întâlnirea de ieri cu reprezentanţii salariaţilor protestatari de la RATC, primarul a punctat că instituţia are de recuperat foarte mulţi bani, aprox. 18 milioane de lei. „După ce noul director a făcut tot ce doreau cei de la CJPC, respectiv fotocopii după taloanele de pensii, în momentul în care au emis abonamentele, conducerea Casei a întrebat de ce au adus abonamentele de pe luna în curs şi de ce nu pe luna trecută. Este o problemă pe care trebuie să o rezolve şi vizează în mod direct atât salariile lor, cât şi falimentarea societăţii şi plecatul lor acasă”, a completat Mazăre. Reprezentanţii salariaţilor au fost ieri şi la Prefectură pentru a se întâlni cu prefectul Eugen Bola, reprezentantul Guvernului în teritoriu, şi a găsi modalităţi pentru a-şi recupera datoriile de la CJPC.