Scadenţele pe termen scurt, cerinţa actuală a pieţei titlurilor

Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a anulat emisiunea de obligaţiuni benchmark cu scadenţă la 3 ani, din 20 noiembrie, şi a decis să emită, pe 19 noiembrie, certificate de trezorerie pe 3 luni, pentru a veni în întîmpinarea cerinţelor pieţei, a declarat directorul Trezoreriei, Ştefan Nanu. \"Am decis să înlocuim emisiunea de bonuri pe 3 ani cu certificate la 3 luni, deoarece, în prezent, cerinţele şi necesităţile pieţei sînt pentru scadenţe cu termen scurt\", a explicat Nanu. Valoarea certificatelor care vor fi emise peste două zile va fi de 700 milioane lei. MEF şi-a propus să atragă în noiembrie 3 miliarde lei prin emisiuni de obligaţiuni benchmark şi certificate de trezorerie. La cele două emisiuni din această lună, MEF a vîndut obligaţiuni cu maturitate la cinci ani în valoare de 190,8 milioane lei (circa 51,4 milioane euro), la care va plăti un randament mediu anual de 12,65%, precum şi certificate cu discont pe şase luni, de 770,62 milioane lei (aproape 201 milioane euro), cu un randament mediu anual de 13,69%. Randamentul maxim acceptat la titlurile de stat a fost de 14,25% pe an, nivel echivalent cu dobînda percepută de Banca Naţională a României (BNR) la facilitatea de credit (sau creditul lombard). Dobînzile plătite de Finanţe au urcat semnificativ în ultimele luni, pe fondul creşterii dobînzilor din piaţa monetară, după ce banca centrală a majorat dobînda cheie de la 7% anul trecut, pînă la 10,25% în prezent. La începutul acestei luni, ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat că statul are nevoie, pentru sfîrşitul acestui an, de finanţare între 5 şi 7 miliarde lei. \"Nu ne facem însă griji, deoarece putem susţine această finanţare, din rezervele MEF, pe care, totuşi, nu vrem să le utilizăm. O parte din bani va fi obţinută din reducerea rezervelor minime obligatorii de către banca centrală, iar pentru restul nu există niciun pericol să nu găsim finanţare la o dobîndă sub dobînda Lombard. În plus, există interesul din ce în ce mai mare din partea populaţiei pentru titlurile de stat\", a spus Vosganian.