Scădere de 25% a creditării populaţiei

Ritmul de acordare a creditelor către populaţie va scădea cu un sfert anul viitor, este de părere directorul general al ING, Mişu Negriţoiu. Efectul benefic al acestei situaţii ar putea fi achiziţiile la preţuri atractive pe piaţa românească, mai ales pentru fondurile de capital şi un nivel de trai mai bine calculat. \"Ritmul de creditare se va reduce probabil anul viitor, cu 25%. Nu vor exista resurse pentru a mai susţine ritmuri aşa înalte de creştere. Probabil vom sta în case mai mici, nu se vor mai cumpăra haine atît de scumpe sau maşini de lux, ceea ce poate fi benefic pentru români\", a spus Negriţoiu. El exclude, însă, apariţia unor situaţii de criză în sistemul bancar românesc, argumentînd că majoritatea instituţiilor de credit sînt susţinute de bănci-mamă, cu bilanţuri puternice şi din ţări unde criza financiară are efecte mult mai puţin ample. Problema riscului sistemic nu se poate pune în cazul României pentru că banca centrală are resurse suficiente pentru a face faţă unei reacţii în lanţ pornită de la o bancă în dificultate şi propagată la celelalte bănci din sistemul bancar românesc. \"Banca Naţională are resurse cum n-a avut niciodată pînă acum. Gîndiţi-vă că rezerva a atins 26 miliarde euro. (...) Nu putem să ne aşteptăm la o situaţie de colaps în România\", a arătat oficialul ING. Negriţoiu consideră însă că Executivul nu are în acest moment resurse pe care să le aloce pentru a da un sentiment de încredere şi apreciază, totodată, că nu este nevoie de o garantare în totalitate a depozitelor populaţiei, pentru care nu există niciun risc. El a mai spus că, inclusiv în celelalte ţări europene, a avut loc o garantare implicită şi tacită a depozitelor bancare, prin injecţie de lichiditate sau susţinerea directă a unor bănci cu probleme.