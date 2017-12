Scădere de trei ori a leasingului auto în trimestrul III

Ritmul de creştere a finanţărilor acordate de firmele de leasing pentru achiziţii de autovehicule a încetinit semnificativ în al treilea trimestru, la circa 40%, mai ales ca urmare a intrării în vigoare a taxei de poluare, a declarat secretarul general al Asociaţiei Societăţilor Financiare din România (ALB), Adriana Ahciarliu. În trimestrul al doilea, creşterea pieţei a fost de 117% faţă de trimestrul anterior. Ahciarliu a precizat că rezultatele se referă la datele cumulate de la societăţile de leasing afiliate la ALB, care are 34 de membri şi reprezintă peste 94% din piaţa românească de leasing. În acelaşi timp, creşterea întregii pieţe de leasing a fost de numai 38% în trimestrul III comparativ cu trimestrul II, deci de trei ori mai mică decît avansul de 117% din lunile aprilie-iunie faţă de primele trei luni din 2008. Secretarul general al ALB a explicat că rezultatele pieţei româneşti de leasing sînt influenţate de cele din segmentul auto, deoarece acesta din urmă are o pondere de 70% din totalul piaţei. Drept urmare, piaţa românească de leasing ar putea creşte în acest an cu doar 20%, pînă la 6 miliarde euro, faţă de avansul de 51,3% înregistrat în 2007 comparativ cu anul anterior, susţine Ahciarliu. \"Taxa auto a afectat piaţa de leasing auto din România şi funcţionarea acesteia pe parcursul întregului an\", a mai spus Ahciarliu. Ea a explicat că românii care au avut de ales între o Dacia nouă şi o maşină second-hand, din import, au optat pentru a doua variantă, în contextul în care costurile cu taxa de poluare sînt aproape la acelaşi nivel. În ce priveşte efectele crizei mondiale asupra acestei pieţe precum şi problemele înregistrate în sectorul auto, Ahciarliu crede că acestea se pot observa în evoluţia pieţei de leasing auto din octombrie. Totuşi, în ciuda unor finanţări mai slabe, secretarul general al ALB exclude scăderea dobînzilor pe această piaţă, \"mai ales în conjunctura economică actuală\". Mai mult decît atît, costurile de refinanţare ale companiilor de leasing ar putea creşte şi mai mult, din cauza coborîrii ratingului de ţară de către agenţiile de evaluare financiară Fitch şi Standard&Poor, a explicat Ahciarliu. În contextul economic actual, socităţile de leasing şi-ar putea orienta afacerile către segmentul de leasing operaţional (de închiriere a flotei pe anumite perioade de timp, cu servicii de management incluse).