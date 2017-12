Scădere dramatică a valorii achiziţiilor şi fuziunilor în primul trimestru

Piaţa fuziunilor şi achiziţiilor din România a scăzut în primul trimestru, faţă de perioada similară a anului trecut, cu 82% din punct de vedere al valorii tranzacţiilor încheiate, totalizînd 631,55 milioane euro. Scăderea pieţei s-a observat şi pe segmentul numărului de tranzacţii finalizate, declinul fiind de 22%, adică numai 46 de contracte parafate. Datele sînt furnizate de compania de cercetare a pieţei DealWatch. Numărul total al tranzacţiilor de anul trecut, încheiate sau anunţate, s-a cifrat la 265, cu doar două mai mult comparativ cu 2007. Valoarea acestora a urcat, însă, cu 17,68%, la 6,81 miliarde de euro. România s-a menţinut astfel pe poziţia a şaptea în topul DealWatch privind atractivitatea pieţelor din ţările emergente în 2008. Primele poziţii au fost ocupate de China (1.393 tranzacţii), Rusia (1.333), Brazilia (609) şi India (540), urmate de Ucraina (524) şi Polonia (432). Pieţele emergente au înregistrat o creştere de aproape 10% a numărului de tranzacţii în 2008, însă valoarea acestora a coborît cu 25%, sub 395 de miliarde de euro, potrivit specialiştilor companiei. Multe tranzacţii au fost anulate sau amînate în ultimele trei luni ale anului trecut, iar evoluţia din primele trei luni ale anului 2009 nu a clarificat situaţia pieţei, a declarat analistul companiei, Jakub Siekierzyński. \"Primele trei luni din 2009 nu au oferit răspunsuri clare privind activitatea de fuziuni şi achiziţii. (...) Totuşi, situaţia nu este atît de gravă pe cît ne aşteptam. Am înregistrat în martie o creştere a activităţii de fuziuni şi achiziţii, ceea ce ar putea fi un semn privind recuperarea întregului sector şi o evoluţie pozitivă în 2009 şi în continuare\", a spus Siekierzyński. Cel mai mare număr de tranzacţii la nivel european, 2.346, a fost efectuat anul trecut în domeniul industriei prelucrătoare, faţă de 2.236 în 2007, urmat de sectorul financiar şi asigurări, care a rămas constant, cu 959 de tranzacţii, respectiv 886 fuziuni şi achiziţii în IT, în scădere de la 937.