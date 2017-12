Scădere puternică a mortalităţii infantile în lume

INTERVENŢII MASIVE Mortalitatea infantilă a scăzut cu aproape jumătate în lume în ultimele decenii dar se concentrează acum în Africa Subsahariană şi în Asia de Sud, potrivit unui raport al UNICEF. Numărul de copii morţi înainte de împlinirea vârstei de 5 ani a scăzut de la 12 milioane, în 1990, la 6,9 milioane, în 2011 şi această scădere s-a accentuat, de la 1,8% anual în anii \'90, la 3,2 % pe an între 2000 şi 2011. În medie, însă, 19.000 de copii mor zilnic din cauze în mare parte evitabile. Din păcate, în Europa, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile, de 9,8 la mie, aproape dublă faţă de media europeană, majoritatea deceselor survenite la copiii sub 5 ani putând fi evitate.

Potrivit raportului, subzistă însă mari disparităţi între regiuni şi între grupuri sociale. Cele mai mari progrese s-au înregistrat în patru mari regiuni: America Latină şi Caraibe, Asia de Est şi Pacific, Europa Centrală şi de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, unde rata mortalităţii infantile s-a înjumătăţit din 1990. În Africa Subsahariană, scăderea nu a fost decât cu 39% şi, în medie, un copil din nouă nu trăieşte mai mult de cinci ani. Dar şi acolo scăderea se accelerează, cu 3,1% pe an între 2000 şi 2011, faţă de 1,5% între 1990 şi 2000. Ameliorarea este însemnată în estul şi sudul continentului, se subliniază în raport, graţie unor intervenţii masive pentru a combate principalele maladii, în primul rând HIV-SIDA, dar şi rujeola şi paludismul. În raport este menţionată şi o concentrare crescândă a mortalităţii infantile în Africa Subsahariană şi în Asia de Sud, care reprezintă peste 80% din decese în 2011, respectiv 49% şi 33% în total. În 2011, în cinci ţări se concentrau jumătate din decesele în rândul copiilor sub 5 ani: India cu 24% în total, Nigeria cu 11%, Congo cu 7%, Pakistan cu 5% şi China cu 4%.

EDUCAŢIA MAMEI CONTEAZĂ Conform raportului, sărăcia nu este singurul factor determinant, copiii se confruntă cu cel mai mare risc de deces înainte de împlinirea vârstei de 5 ani dacă s-au născut în zone rurale şi dacă mama lor nu a beneficiat de învăţământul primar. Violenţa şi instabilitatea politică sunt şi ele circumstanţe agravante. Unele ţări sărace, pornind de la un nivel foarte jos, au înregistrat progrese spectaculoase: Laos, cu o reducere a mortalităţii cu 72% între 1990 şi 2011, Timor-Leste cu 70%, Liberia cu 68% şi Bangladesh cu 67%. Grupul de ţări Oman, Estonia, Turcia, Arabia Saudită, Peru, Egipt şi Portugalia şi-au menţinut o rată anuală puternică de reducere a mortalităţii, în timp ce în alte ţări s-a accelerat net în ultimii zece ani, precum în Rwanda, Cambodgia, Zimbabwe şi Senegal. Maladiile infecţioase reprezintă cauza a peste două treimi din decese: pneumonia cu 18%, diareea cu 11% şi paludismul cu 7%. De asemenea, 40% din decese survin în cursul primei luni de viaţă. Vârsta foarte tânără a mamei, lipsa ei de educaţie, de igienă şi de acces la apa potabilă dăunează supravieţuirii copilului.