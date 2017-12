Scăderea economică a României prognozată de FMI, prea pesimistă

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a estimat într-un mod mult prea pesimist, la negocierile pentru pachetul de finanţare destinat României, o comprimare de 4% a economiei (echivalent cu creştere economică negativă de -4%) în acest an, a declarat viceguvernatorul BNR, Cristian Popa, menţionînd că banca centrală se aşteaptă la o scădere de -1,5%. El adimite că scăderea economică va genera un deficit bugetar mare. \"Cred că, avînd în vedere condiţiile prezente, putem lua în considerare un deficit bugetar pentru acest an de 4,6%, cifră care pare a fi comparabilă cu nevoia de a consolida, dată fiind încetinirea economiei, care este chiar accentuată\", a spus oficialul BNR. Obiectivul este acela de a aduce deficitul sub limita impusă de Uniunea Europeană, de 3% din PIB, în aproximativ doi ani, a adăugat Popa. Autorităţile române au convenit, la finele lunii martie, cu reprezentanţii FMI, asupra unui acord stand-by pe doi ani cu instituţia financiară, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Referindu-se la efectele imediate ale aranjamentului financiar multilateral, Popa a menţionat aprecierea uşoară a leului după anunţarea acordului. \"Cred că leul a reflectat pozitiv ştirile referitoare la anunţul acordului cu FMI şi sînt mai liniştit nu doar de mişcările valutare, ci şi de trendul descendent al marjelor CDS. Marea schimbare în direcţie este, cred, un semn al scăderii riscului pentru România\", a spus el. Cu toate acestea, mai mulţi analişti externi consideră că problemele valutare sînt încă acute şi anticipează că leul se va deprecia în continuare, în condiţiile în care România se luptă cu criza finaciară internaţională. Observatorii pieţei financiare spun că banca centrală a intervenit în mai multe rînduri în ultimele luni pentru a susţine leul, iar Popa nu exclude alte intervenţii. \"Situaţie este determinată de piaţă, iar noi ne rezervăm dreptul de a interveni, în special pentru a netezi elementele de volatilitate, extrem de semnificative. Dar aceste intervenţii trebuie să fie determinate de piaţă\", a afirmat reprezentantul băncii centrale. Viceguvernatorul BNR a precizat că sprijinul financiar pe care România îl va primi de la FMI şi alte instituţii internaţionale este suficient pentru a consolida rezervele.