Scăderea natalităţii lasă profesorii fără clase

După evenimentele de la sfârşitul anului 1989, ţara noastră a început să se confrunte cu un fenomen care s-a acutizat de-a lungul timpului: scăderea populaţiei. Numai în judeţul nostru s-a ajuns, potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Constanţa, de la 350.581 de persoane în 1990, la 301.221 de persoane, în iulie 2010. Motivele sunt reprezentate atât de migraţia tinerilor spre alte zone ale ţării (sau spre alte state), dar şi de înregistrarea unui spor natural negativ (mai multe decese decât naşteri). Decizia unui număr tot mai mare de cupluri tinere să amâne momentul în care vor deveni părinţi a început să afecteze şi sistemul de învăţământ. Mai exact, din cauza scăderii populaţiei şcolare, se micşorează, de la un an şcolar la altul, şi numărul de clase. Aşa se face că sunt cadre didactice care se trezesc că, pentru anul şcolar următor, nu îşi mai pot face norma de 18 ore pe săptămână, pentru că nu mai au cu cine. „Pentru anul şcolar 2013 - 2014 a fost transmis Ministerului Educaţiei un proiect privind realizarea a 218 clase a IX-a pentru învăţământul la zi, în scădere faţă de începutul anului şcolar trecut, când s-a propus realizarea a 230 de clase. Numărul de clase se propune în funcţie de numărul de elevi care finalizează clasa a VIII-a în anul şcolar precedent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Cristina Ivan. Acesta este un singur exemplu, scăderi înregistrându-se în la nivelul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial.

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ Pentru ca dascălii titulari care rămân fără elevi să îşi poată realiza norma şi în noul an şcolar, astăzi, în Sala de şedinţe a ISJ are loc şedinţa publică pentru restrângere de activitate. „Din cauza scăderii populaţiei şcolare, anumite unităţi de învăţământ de pe raza judeţului nostru nu mai pot acoperi norma profesorilor titulari, care ajung de la cele 18 ore pe săptămână la sub nouă. Pentru anul şcolar următor avem 67 de colegi în această situaţie, din totalul de 6.783 de cadre didactice constănţene”, a declarat inspectorul şcolar de specialitate pentru managementul resurselor umane, prof. Lucian Faliboga. Şedinţa publică începe la ora 9.00 şi se va derula până la ora 14.30. În cadrul acesteia, dascălii afectaţi de scăderea populaţiei şcolare vor primi posturi ca titulari în alte unităţi de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul naţional de titularizare.