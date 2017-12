Scăderile de salarii şi de angajaţi vor fi recuperate abia în 2013

Numărul mediu de salariaţi va scădea în acest an cu peste 100.000 persoane, la 4,6 milioane angajaţi, iar rata şomajului va urca până la 8,5%, respectiv 760.000 şomeri înregistraţi, concomitent cu o reducere mai mare a salariului real comparativ cu 2009, derapaj care va fi recuperat doar în 2013. Prognozele referitoare la numărul de angajaţi şi salarii sunt incluse în strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2011-2013, aprobată, ieri, de Guvern. Documentul aminteşte că numărul mediu de salariaţi a fost în anul 2009 de 4,77 milioane persoane, în scădere cu 5,4% faţă de anul 2008, concedieri mai importante fiind înregistrate în industria prelucrătoare, construcţii, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare. În luna iunie 2010, comparativ cu luna iunie 2009, efectivul salariaţilor a scăzut cu 7,7%, cauza principală indicată fiind lipsa comenzilor din industria aflată sub influenţa crizei economice şi a \"timpului nefavorabil\" activităţilor economice, se mai arată în document. Numărul mediu al salariaţilor pe primele şase luni ale acestui an, calculat ca medie aritmetică a efectivelor lunare, a fost de 4,29 milioane persoane, în scădere cu 413.000 persoane faţă de perioada corespunzătoare din anul trecut. Cele mai mari scăderi se regăsesc în industria de fabricare a încălţămintei, construcţiilor metalice, fabricarea mobilei, construcţii, comerţ. În administraţie, învăţământ şi sănătate, numărul de salariaţi s-a redus cu 37.000 persoane. \"Pentru anul 2010, numărul mediu de salariaţi s-a estimat să scadă faţă de 2009 cu 2,3%, respectiv la 4,66 milioane persoane\", se arată în document. Sursa citată mai relevă că, urmare a presiunilor pe piaţa muncii din semestrul II, pentru anul 2010 numărul şomerilor înregistraţi va fi în creştere, fiind estimat la 760.000 persoane, iar rata şomajului la sfârşitul anului se va majora până la 8,5%. Salariul real este estimat că va scădea în acest an cu 3,3%, după o diminuare cu 1,5% în 2009. Pentru anul 2011, Guvernul mizează pe reluarea creşterii economice şi se aşteaptă ca şi piaţa muncii să se îmbunătăţească, prognoza pentru următorii ani indicând însă o revigorare în trepte. Astfel, se estimează că numărul mediu de salariaţi se va majora cu 0,5% în 2011, cu 1% în 2012 şi cu 0,8% în 2013. În aceste condiţii, abia în 2013 se va ajunge la un număr de 4,77 milioane salariaţi. Executivul aşteaptă, totodată, ca începând cu anul 2011, numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul anului să intre pe o pantă descrescătoare, astfel încât la finele anului 2012 să fie chiar la un nivel mai mic decât cel din 2009. Câştigul salarial mediu brut prognozat pentru anul 2011 va fi de 2.022 lei, cu 5,9% mai mare decât în 2010, creştere care va continua până în anul 2013, când va fi de 2.232 lei. Salariul real va fi însă recuperat tot în trepte, cu 0,4% în 2011, cu 1,5% în 2012 şi cu 1,7% în 2013.