Scafandrii de luptă, intervenţii la limită

Fie că este o misiune reală sau doar un antrenament, scafandrii de luptă nu pot lăsa garda jos nici măcar pentru o secundă. Atât mediul în care îşi desfăşoară misiunile, cât şi echipamentul care îi ţine în viaţă sau ţintele lor se pot transforma în doar câteva clipe într-un călău nemilos. Scafandrii EOD (de luptă împotriva dispozitivelor explozive), GNFOS (forţele de operaţii speciale) şi cei de mare adâncime au efectuat, ieri, un exerciţiu de amploare în largul Mării Negre. În timp ce scafandrii de mare adâncime au pus în aplicare o procedură de scotocire, grupa EOD a intervenit pentru a curăţa eventualele mine din zonă. La scurt timp, scafandrii au reperat un dispozitiv exploziv. Echipa de intervenţie s-a apropiat cu precauţie şi a reuşit să distrugă mina care punea în pericol trupele din zonă. Următoarea etapă a exerciţiului a aparţinut militarilor GNFOS. Trupele speciale au simulat o intervenţie antitero. Militarii au avut misiunea de a anihila teroriştii care luaseră ostatici la bordul unei nave. În doar câteva minute, scafandrii GNFOS au reuşit să ia cu asalt nava şi să îi elimine pe suspecţi.

MISIUNI RISCANTE „Este un exerciţiu obişnuit, care face parte din antrenamentul scafandrilor EOD. Am avut ocazia să aplicăm cunoştinţele pe care le-am dobândit, atât pe teritoriul naţional, cât şi în misiunile internaţionale. Orice lucru cu materiale explozive şi chiar scufundarea cu aparatul cu circuit semiînchis sunt un pericol. Ultima misiune în România am avut-o anul trecut, când am distrus mai multe elemente de muniţie descoperite travers de Capul Midia. Am avut misiuni în aproape toate teatrele de operaţii. Suntem prezenţi chiar şi în Afganistan. Îndeplinim misiuni atât pe apă, cât şi pe uscat, pentru că dispozitivele pot fi găsite oriunde, iar menirea noastră este să le distrugem pe toate. Trei subordonaţi doar ce s-au întors din Afganistan, unde executăm o rotire continuă. Misiunile sunt grele, stresante, dar au revenit cu bine şi ne bucurăm că îi avem acasă, sănătoşi. Dispozitivele explozive sunt inamicul nostru şi facem tot ce putem ca să le asigurăm celorlalte forţe culoare libere de trecere. Am lucrat cu aproape toate forţele speciale, inclusiv cu cei din SEAL, alături de care ne-am antrenat foarte mult şi în România“, a declarat căpitan comandor Marian Onţică, comandantul Grupului de Luptă Scafandri EOD.