Scandal „alimentat” cu 26 de beri

Poliţiştii din Medgidia au avut de rezolvat un caz mai rar întîlmit, ieri dimineaţă, după ce un tînăr în vîrstă de 18 ani, s-a prezentat la poliţie doar în chiloţi, pentru a reclama o tîlhărie. Potrivit poliţiştilor, în jurul orei 04.00, Aisun Geli, de 18 ani, a reclamat că, în timp ce se afla în barul „Flamingo” a fost bătut de un individ care i-a luat telefonul mobil, l-a dezbrăcat şi l-a aruncat pe uşă afară. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că Aisun Geli a vizionat meciul de fotbal FC Sevilla – FC Steaua în barul cu pricina şi, într-un interval de 4-5 ore băut 26 de beri. În jurul orei 02.00, barmanul i-a cerut lui Geli să achite consumaţia însă chefliul i-a răspuns senin că nu are bani. Barmanul a alertat societatea de pază „Save and Self”, firma care atrimis unechipaj pentru a-l calma pe tănărul care devenise agresiv. Fără motiv, Geli s-a luat la bătaie cu un alt client al barului, Cătălin Radu, de 20 ani, însă a sfîrşit prin a fi călcat în picioare de adversarul său. La sosirea agenţilor firmei de pază şi protecţie, pentru a demonstra că nu are niciun ban, Geli s-a dezbrăcat pentru a demonstra că nu are cu ce să plătească. Neavînd ce să-i facă, agenţii l-au dat afară şi i-au scos hainele la uşă. Încercînd să întoarcă situaţia în favoarea sa, Aisun Geli a mers la poliţie pentru a reclama că a fost tîlhărit, însă poliţiştii l-au trimis acasă nu înainte însă de a-l amenda cu 1000 lei pentru că a provocat scandal. De asemenea, barmanul de la „Flamingo” a fost sancţionat contravenţional cu 1.000 lei pentru că a servit băuturi alcoolice unei persoane aflate în stare de ebrietate.