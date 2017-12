Scandal comercial imens: Taxe vamale de 220% pentru avioanele canadiene Bombardier

Scandal comercial de proporții între SUA și Canada, cu efecte și în Marea Britanie. Americanii au pus taxe vamale de 220% pentru avioanele Bombardier, serie C. Usturătoarele tarife au fost impuse în urma plângerilor Boeing. Consorţiul afirmă că Bombardier primește subvenții de la statul canadian și astfel face concurență neloială. Disputa Boeing - Bombardier e veche, dar a atins apogeul anul trecut. Delta Airlines a comandat 125 de aparate de zbor Bombardier serie C, pentru că oferta canadienilor era mult mai avantajoasă decât cea a Boeing. Dar prețul convenabil la care Bombardier își vinde avioanele este rezultatul subvențiilor pe care le primește din bani publici, așa susține Boeing. Iar Departamentul American al Comerțului îi dă dreptate. Prima măsură: taxe vamale de 220%. Este o lovitură și pentru guvernul britanic: Bombardier are la Belfast, în Irlanda de Nord, o fabrică la care lucrează peste 4.200 de oameni. Acolo se fac aripile pentru Bombardier seria C, dar și alte componente.

Boeing sugerează că și britanicii au dat diverse înlesniri. La Belfast, oamenii sunt îngrijorați - se tem de o scădere a producției, care ar însemna că mulți muncitori rămân pe drumuri.

Guvernul Theresa May, care depinde de susținerea parlamentară a unui partid nord irlandez, este într-o situație delicată. Promite că va proteja locurile de muncă și că va încerca să rezolve disputa cu prietenii americani.