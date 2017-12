Scandal cu bâte, furci şi focuri de armă

Un scandal de proporţii a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Culmea. Oamenii legii spun că totul a pornit după ce agenţii unei firme de pază şi protecţie au plecat în urmărirea unor tineri suspectaţi că ar fi vrut să atace o garnitură de tren care transporta combustibil. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, luni dimineaţă, în jurul orei 02.30, poliţiştii din Ovidiu au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că, în apropiere de staţia CF Poarta Albă, între agenţii de pază aparţinând unei societăţi private de profil ce asigurau paza transporturilor CFR, pe ruta Năvodari - Poarta Albă, şi doi tineri a izbucnit un conflict spontan. Anchetatorii au stabilit că, după un schimb dur de replici cu agenţii, cei doi tineri s-au urcat în maşinile lor şi au plecat spre localitatea Culmea. Agenţii de pază ai Save and Self Security i-au urmărit şi au reuşit să îi oprească în apropierea Grupului Social Culmea. „La ora 02.30, în apropierea căii ferate, agenţii au observat două autoturisme cunoscute de noi ca fiind folosite la furtul de combustibil din vagoane. În momentul în care agenţii de pază au vrut să îi îndepărteze din zonă, cei doi tineri i-au agresat fizic şi verbal. Totodată, unul dintre ei a avariat şi autoturismul de intervenţie. După ce au fugit, agenţii au plecat pe urmele lor şi au sunat la 112 şi la dispeceratul nostru pentru a cere întăriri. În momentul în care au reuşit să îi oprească în Culmea, dintr-o curte au ieşit 20 - 30 de bărbaţi înarmaţi cu bâte şi furci care le-au luat apărarea fugarilor. Atacaţi, agenţii de pază au fost nevoiţi să facă uz de armamentul din dotare pentru a se apăra“, a declarat Cosmin Burhală, consilierul juridic la Save and Self Security. Oamenii legii au găsit în locul în care a avut loc scandalul şapte tuburi de cartuşe cu bile din cauciuc.

„O CONFUZIE” În urma acestui conflict, Gabriel Bazgan şi Ion Ursu, cei doi tineri urmăriţi de agenţii de pază, au ajuns în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa cu răni în zona capului, provocate prin împuşcare. După primirea îngrijirilor medicale, tinerii au fost externaţi. Ei susţin că sunt nevinovaţi şi că la mijloc ar fi o confuzie. „M-a împuşcat în faţă de la doi metri. Nu îmi explic de ce. Eu şi prietenul meu nu am făcut nimic. Am auzit când unul dintre agenţi îi spunea, după ce l-a împuşcat şi pe el în cap, că îi pare rău şi că este o confuzie. Că a crezut că este altcineva“, a declarat Ion Ursu, unul dintre răniţi. În acelaşi timp, reprezentanţii Save and Self Security susţin că cei doi tineri sunt bănuiţi că au participat la mai multe lovituri date la vagoanele încărcate cu combustibil şi că, în urmă cu aproape un an, ei au fost implicaţi într-un incident similar. Poliţiştii din Ovidiu fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment, identificarea tuturor participanţilor.