Scandal cu bâte, săbii şi topoare

PLOAIE DE CĂRĂMIZI O intervenţie aparent banală s-a terminat tragic pentru agenţii firmei de pază şi protecţie Zip Escort, din Constanţa. Sâmbătă după-amiază, în jurul orei 18.00, agenţii au fost solicitaţi să intervină la o agenţie Loto Prono de pe strada Soveja, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, totul a pornit de la un bărbat de etnie romă, care era nemulţumit că suma pe care a câştigat-o nu îi poate fi acordată în totalitate şi trebuie să i se oprească impozit. Bărbatul a devenit recalcitrant, iar casiera a acţionat butonul de panică. Un echipaj al firmei de pază şi protecţie s-a deplasat în scurt timp la adresa respectivă şi a reuşit să aplaneze conflictul şi să îl scoată pe bărbat din unitate. Aparent, totul s-a terminat cu bine. Ulterior, agenţii au realizat că sunt urmăriţi în trafic. „Maşina a fost urmărită de o dubă verde. Colegii au dat prin staţie că sunt urmăriţi şi că persoanele respective au început să arunce în maşină cu răngi şi săbii. Am vorbit prin staţia radio, ne-am coordonat şi am ajuns pe strada Semănătorului. Când am ajuns acolo, persoanele care urmăreau maşina de intervenţie s-au dat jos, au înfipt un târnăcop în parbrizul maşinii, după care au aruncat cu pietre. Şoferul a reuşit să demareze şi maşina a plecat câţiva metri spre strada Soveja, iar persoanele care au atacat maşina s-au întors spre mine, au aruncat cu topoare, săbii, pietre, borduri şi cărămizi. Eu nu am mai apucat să plec pentru că strada s-a umplut. Oricum erau mulţi cei care ne-au atacat, în jur de 15 persoane”, a declarat Daniel Seşoreanu, agent coordonator al firmei de pază şi protecţie Zip Escort. În urma scandalului, trei maşini au fost avariate, două dintre ele fiind scoase de pe teren.

„COPIII MICI AU ARUNCAT CU PIETRE DE FRICĂ” Suspecţii, dar şi rudele suspecţilor încearcă să se apere şi să pozeze în postura de victime. „Noi nu am făcut nimic. Ei au venit cu pistoale, săbii, bâte, spay paralizant. I-au dat chiar şi la un copil de nouă luni. Au venit cu zece maşini şi copiii mici s-au speriat şi au aruncat cu pietre. Noi stăteam liniştiţi şi ei au venit aşa, deodată! Băiatul meu dormea, nu ştie nimic şi l-au luat la poliţie degeaba”, a declarat Seide Memet, mama unuia dintre suspecţi. Agenţii firmei susţin cu totul altceva. „Niciunul dintre agenţii de intervenţie nu s-a dat jos din maşină, deoarece nici nu am avut timp să reacţionăm”, a explicat Daniel Seşoreanu. Totodată, reprezentanţii firmei Zip Escort au declarat că agenţii erau dotaţi cu arme de foc, dar pe care nu le-au folosit, dar că în următoarele cazuri similare acestea vor fi folosite conform legislaţiei.

LIBERTATE În scurt timp de la scandal, lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa au reuşit să îi identifice pe trei dintre agresori. Suspecţii au fost escortaţi la sediul secţiei pentru audieri. Ei au vârste cuprinse între 21 şi 27 de ani şi sunt din Constanţa. Pe numele lor, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere. Sunt cercetaţi în stare de libertate. Potrivit anchetatorilor, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au respins propunerea de reţinere a suspecţilor. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz pentru identificarea tuturor participanţilor la scandal şi tragerea lor la răspundere.