Scandal cu focuri de armă şi bâte

Încăierare între două familii de romi la periferia oraşului Mangalia! Poliţiştii din localitate şi trupele Serviciului de Intervenţie Rapidă (SIR) au acţionat, ieri seară, în forţă, pentru a pune capăt scandalului izbucnit în cartierul Colonişti. Scenele de groază au început în momentul în care membrii familiei Lalai au dat buzna, cu maşinile, în curtea rivalilor şi i-au atacat cu pietre, bâte şi răngi. „Au venit, pur şi simplu, peste noi. Mă uitam la televizor când am auzit scârţâit de roţi şi urlete. Am ieşit să vă ce se întâmplă şi ei au tăbărât pe noi cu bâte şi fiare. Doi dintre ei aveau pistoale şi au tras, dar, din fericire, nu au rănit pe nimeni. Au mers până la casa din spate, îl căutau pe vărul meu. Au spart toate geamurile locuinţei lui şi ne-au snopit în bătaie. Erau mulţi. Cred că erau vreo 50 de inşi”, a declarat Serafetin Ismail, unul dintre cei implicaţi în incident. „Am încercat să ne apărăm şi noi, dar erau foarte mulţi şi a fost greu. Au venit peste noi ca să se răzbune pentru o bătaie care s-a petrecut acum o lună într-o discotecă din oraşul Negru Vodă. Unul dintre nepoţii mei a fost bătut acolo de vreo 15 indivizi din clanul lor. Acum, veniseră tot după el. De aici a început totul”, a declarat Ozgun Ismail, una dintre victimele care au fost transportate la spital în urma încăierării. „Nu au venit doar ca să ne sperie, asta e clar. Tot spuneau hai să-i omorâm, hai să scăpăm de ei”, a adăugat bărbatul. În scurt timp, poliţiştii din Mangalia au sosit la locul incidentului şi au reuşit să oprească bătaia generală. „Echipajele noastre de poliţie care se aflau în patrulare au fost dirijate la adresa respectivă şi au reuşit să aplaneze conflictul. Trei persoane care erau rănite au fost transportate la Spitalul Municipal Mangalia, unde au primit îngrijiri medicale. De asemenea, am identificat patru agresori, care au fost reţinuţi pentru audieri. Am solicitat şi sprijinul Serviciului de Intervenţie Rapidă pentru a ţine situaţia sub control. Continuăm cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc acest incident”, a declarat cms. şef Nicolae Pescaru, şeful Poliţiei Mangalia.