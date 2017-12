Scandal cu repetiţie pentru fostul judecător Valentin Marin

CIRC. După ce, marţi după-amiază, a fost urmărit în trafic de poliţiştii de la Rutieră, pe care i-a jignit şi i-a înjurat pentru că au avut îndrăzneala de a-l trage pe dreapta, fostul judecător, în prezent avocat, Valentin Marin, în vârstă de 42 de ani, a comis-o din nouă, după numai câteva ore. De data aceasta, fostul judecător a făcut circ la Clinica de Oftalomologie a Spitalului Judeţean Constanţa, din curtea Spitalului de Boli Infecţioase, unde a mers ca să se trateze la un ochi. În momentul în care paznicul i-au cerut să-şi mute Mercedes-ul, pe care-l parcase chiar pe locul ambulanţei, Valentin Marin şi-a ieşit din minţi şi a început să ţipe şi să-i ameninţe pe angajaţii Clinicii, care au fost nevoiţi să cheme echipa de intervenţie a firmei de pază şi protecţie “Zip Escort” şi să ceară ajutorul poliţiştilor Secţiei 3. Pentru că avocatul a continuat să adreseze injurii şi a refuzat să părăsească unitatea sanitară, chiar şi după ce a fost tratat de un medic, agenţii “Zip Escort” au fost nevoiţi să-l scoată cu forţa din incintă. Bărbatul s-a mai potolit abia în momentul în care lucrătorii Secţiei 3 au intervenit şi au început să discute cu el. Fostul magistrat a fost sancţionat contravenţional pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. La plecare, Valentin Marin, care s-a plâns în faţa jurnaliştilor de comportamentul agenţilor de intervenţie, şi-a abandonat autoturismul în parcarea Clinicii şi s-a urcat într-un taxi.

DOSAR PENAL. Cu doar câteva ore mai devreme, fostul magistrat a fost implicat într-un accident similar, pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), în localitatea constănţeană Lazu. Supărat nevoie mare pentru că oamenii legii au avut „tupeul” de a-l trage pe dreapta, Valentin Marin a coborât din Mercedes-ul pe care îl conducea şi a început să-i înjure pe agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) ca la uşa cortului. Circul a durat aproape o jumătate de oră, timp în care poliţiştii au încercat în zadar să-l calmeze pe şoferul furios. Fostul judecător a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, aşa că oamenii legii l-au escortat, cu greu, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală de la Eforie Sud, pentru recoltarea probelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Nici acolo, însă, nu au reuşit să se înţeleagă cu bărbatul recalcitrant, care nu a vrut nici în ruptul capului să i se ia sânge. Lucrătorii SPR Constanţa spun că l-au oprit pe Valentin Marin pentru că acesta conducea haotic, mai mulţi şoferi apelând linia unică 112 pentru a reclama comportamentul ciudat al bărbatului în trafic. „Iniţial, a refuzat să tragă pe dreapta la semnalul regulamentar, aşa că a trebuit să-l urmărim pentru a-l determina, în cele din urmă, să oprească. Abia am reuşit să-l cărăm până la spital, pentru că nu se putea ţine pe picioare de beat ce era”, a declarat ag. şef Aurelian Coliş, din cadrul SPR Constanţa. Fostul magistrat este cercetat acum, în stare de libertate, pentru ultraj şi refuzul de a i se recolta probe biologice.

REACŢIE. Despre cele două incidente, avocatul Ionuţ Popescu, decanul Baroului Constanţa, a declarat: “Este regretabil ceea ce s-a întâmplat. Am aflat despre aceste probleme de la colegii mei. Pentru moment, nu se vor dispune sancţiuni la nivelul Baroului împotriva avocatului Valentin Marin”. Reamintim că Valentin Marin a activat în cadrul Judecătoriei Constanţa pînă în anul 1998, an în care a trecut în avocatură. În urmă cu doi ani, Marin a înaintat Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care solicita revenirea în magistratură, însă Consiliul i-a respins-o pe motiv că are probleme de reputaţie.