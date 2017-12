Scandal de proporţii într-un bar din Năvodari

11:15:11 / 23 Decembrie 2013

UN ROMAN

IN PRIMAVARA LUI 1990 A VENIT LA MINE TIGANUL SECTIEI SI MI-A SPUS : HAIDETI DOMNU INGINER SA VA FAC REVOLUTONAR.TOATA SECTIA A FACUT CERERE NUMAI DUMNEAVOASTRA NU.AM RASPUNS DU-TE MAI FLORICEL SI LASA-MA IN PACE! DE UNDE SA STIU CA AM DAT CU PICIORUL LA -UN SPATIU COMERCIAL -TEREN -SALARIU FARA IMPOZIT -FARA TAXE LA LOCUINTA -TRANSPORT GRATIS -ETC CRED TOTUSI CA AS FI REFUZAT , CUM SA FIU NUMIT REVOLUTIONAR DE FLORICICA?!