Scandal din cauza locurilor de parcare, la Delfinariu

07:14:13 / 26 August 2015

Locuri handicap

Ar fi bine pentru actualul primar sa stie ca in multe parcari amenajate sunt putine locuri pentru persoanele cu handicap. Sa mai stie domnul primar ca desi locurile sunt clar specificate ele sunt ocupate,abuziv,de personae bine sanatoase,chiar sub ochii indiferenti ai agentilor de paza si ordine. Sa mai stie domnul primar ca in unele parcari locurile pentru handicap sunt in locuri ce incomodeaza persoana handicapata. L-as ruga pe domnul primar,in limita in care este posibil,politia locala sa ia in vizor pe toti cei care ignora drepturile persoanelor cu handicap si sa-i sanctioneze cu maximum amendei contraventionale,inclusiv cu puncte de penalizare. Sa setermine usor-usor cu desconsiderarea si indiferenta fata de cei cu astfel de problem,inceand de la parcare si pana la multe alte facilitati de care inca nu beneficiaza