Scandal! Directorul medical i-a trântit colegei telefonul în... nas!

Tensiune mare în lumea medicală! Pe lângă faptul că, nu de puține ori, condițiile de muncă sunt reclamate, la fel ca și lefurile mizerabile, doctorii ajung la disperare și își aruncă și unul altuia fel și fel de acuze, ba chiar își trântesc telefoanele în nas. De partea cui este dreptatea? Se știe că Unitățile de Primire a Urgențelor (UPU) din cadrul marilor spitale din țară sunt transformate, acolo unde se permite - avem curajul să spunem asta -, în ”halte CFR”, așa cum chiar un medic le caracteriza, pe bună dreptate. UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța este renumită pentru supra-aglomerarea cu cazuri ce chiar nu au de-a face cu o urgență medicală. Dar cine are curajul să își asume refuzul unor pacienți? Răspunsul este dat de o întrebare: ”De ce se ajunge ca un bolnav să stea 12 ore în UPU?”. Atât și nimic mai mult. Fiecare trage concluzia.

Diana I., cadru medical, s-a arătat extrem de indignată pe rețeaua de socializare Facebook. A ajuns la disperare și face public totul. ”INADMISIBIL!!!”, așa își începe revolta. ”Abia am vorbit la telefon cu dr. Păun, director medical la Spitalul de Urgență Floreasca, căruia i-am explicat că azi (13 martie), pentru a ”N-a” oară, mi-a venit un pacient de la UPU trimis cu rezultatul la o Rx torace făcută la ei și o Rp simplă cu ketonal și diclofenac unguent, să-i scriu eu CM (concediu medical) și Rp compensată (rețetă compensată), lucru ILEGAL și cu risc pentru mine. O să rămâneți surprinși (oare?) de răspunsul primit de la domnul dr.: E pacientul dvs. și trebuia să nu ajungă la noi, trebuia să-i acordați dvs. consultația de urgență. Și, în general, orice pacient n-ar trebui să ajungă la noi, ar trebui să se ocupe MF (medicul de familie)!!!”, scrie cadrul medical. Ea a completat că a încercat să-i explice că ”pacienta a căzut și s-a lovit la torace la ora 18.00 și acuza că nu poate respira, era în afara orelor de program (ale MF) și a chemat 112, care au dus-o la UPU Floreasca“. Și asta nu este tot. ”Și dacă eram în timpul orelor de program, eu nu am la cabinet nici laborator, nici radiologie, iar pacienta, văzând că nu poate respira, a chemat 112. Apoi, dacă pacienta a ajuns la UPU, înseamnă că cei de la Salvare au considerat că trebuie să ajungă, nu eu am hotărât să ajungă la ei! Am încercat să-i explic d-lui doctor că, legal, fiecare medic eliberează acte medicale în urma actului medical propriu și nu suntem secretare ale UPU, că refuzul colaborării înseamnă lipsă de respect atât pentru pacient, cât și pentru colegul MF, dar, n-o să mă credeți: m-am trezit vorbind singură! Dl. doctor îmi închisese telefonul! Asta după ce, înainte, încercasem să vorbesc direct cu medicii de la UPU, unde am fost tratată la fel: mi s-a trântit telefonul în nas! DECI, ASTA E METODA LA SPITALUL FLOREASCA! Deja nu mai e vorba de respect, domnilor DOCTORI, E VORBA DE EDUCAȚIE!”, scrie indignată Diana I.