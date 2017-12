Scandal în lumea muzicii clasice din Marea Britanie

Soţul unei pianiste britanice considerată o comoară naţională a făcut o mărturisire de domeniul incredibilului: s-a folosit de înregistrările altor pianişti pentru a-i asigura soţiei sale aflate pe moarte recunoaşterea criticii. De mai multe săptămîni, povestea lui Joyce Hatto, decedată în iunie 2006, la vîrsta de 77 de ani, agită mica lume a muzicii clasice.

Această fostă pianistă de concert, care a pus capăt carierei în anul 1976 din cauza unui cancer, a înregistrat apoi în studio, în pofida bolii, 104 opere de Chopin, Brahms, Liszt, Beethoven, Schubert sau Rahmaninov, produse de soţul său William Barrington-Coupe sub marca "Concert Artist". În ultimii doi ani din viaţă, aprecierile au fost unanime. "Este cea mai mare pianistă în viaţă, despre care aproape nimeni nu a auzit vorbindu-se", a afirmat un critic. Discurile sale, greu de găsit, au devenit un "must". La moartea sa, presa britanică a salutat "o comoară naţională" ("Times"), "o femeie cu o energie supraomenească" ("The Independent"). Însă soţul său, în vîrstă de 76 de ani, tocmai a recunoscut într-o scrisoare, dezvăluită de revista specializată "Gramophone", că această recunoaştere tîrzie ţinea mai mult de talentele sale decît de cele ale soţiei. Pentru a-i da acesteia iluzia unui mare final, după o carieră potrivit lui "nedrept subestimată", acesta a copiat interpretările altor pianişti şi le-a dat drept ale soţiei sale, care nu a ştiut niciodată nimic.

Iniţial, a povestit William Barrington-Coupe, a vrut doar să acopere gemetele de durere ale soţiei sale pe care le scotea în timp ce cînta. Astfel, a căutat pianişti cu un sunet şi stil asemănător cu cele ale soţiei sale şi a inserat mici fragmente din înregistrările lor pentru a acoperi zgomotele. Ulterior, a împrumutat pasaje din ce în ce mai lungi şi a învăţat să manipuleze sunetele.

Trucul a fost descoperit la începutul lunii februarie, cînd calculatorul unui cititor al revistei "Gramophone" a identificat graţie programului iTunes un CD de Liszt interpretat de Joyce Hatto ca fiind un disc al pianistului ungar Lászlo Simon, produs de BIS Records. Au urmat alte verificări, care au arătat că două înregistrări Rahmaninov atribuite lui Joyce Hatto erau cele ale ruso-israelianului Yefim Bronfman. Un expert sesizat de revistă a descoperit, de asemenea, că un disc al lui Joyce Hatto, cu opere ale lui Leopold Godowsky, un pianist polonez naturalizat american, a fost manipulat pentru a se modifica sunetul. Restabilindu-se sunetul original, s-a dovedit că discul era identic cu cel al pianistului italian Carlo Grante.

După ce iniţial a negat totul, William Barrington-Coupe a recunoscut în cele din urmă întreaga afacere, într-o scrisoare adresată lui Robert von Bahr, responsabil al BIS Records. Compania nu intenţionează să depună plîngere, avînd în vedere circumstanţele. Soţul a decis să păstreze liniştea şi nu a vrut să precizeze ce anume din operele lui Joyce Hatto este original.