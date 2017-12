Scandal în Piaţa Chiliei

Poliţiştii Secţiei 1 din Constanţa încearcă să dea de urma mai multor indivizi care au devastat, aseară, un imobil din zona Piaţa Chiliei. Proprietarul casei spune că atacatorii aveau chipurile acoperite cu cagule în momentul în care au pătruns în gospodărie. “Au intrat în curte patru inşi, cu pari în mâini, şi au început să spargă toate ferestrele. Erau mascaţi. Nu au scos nici măcar un cuvânt. Au început pur şi simplu să lovească geamurile, după care au intrat în casă şi au distrus totul. Acasă erau doar sora mea, nora şi nepoţica. S-au speriat îngrozitor când i-au văzut pe agresori intrând peste ele. Nu ştiu de ce au făcut indivizii ăştia aşa ceva, ce a fost în mintea lor. Nu au lăsat niciun mesaj. Eu eram în vizită la un amic, care stă tot pe strada Chiliei. Ne uitam la televizor şi n-am auzit zgomotul. Când m-am întors acasă, am văzut dezastrul. Am intrat imediat în locuinţă şi am găsit-o pe sora mea, tăiată pe faţă”, a declarat Beihan Memet, de 42 de ani, proprietarul imobilului. Bărbatul spune că cei patru atacatori au urcat într-un autoturism de culoare galbenă care a demarat în trombă. Bărbatul crede că cei patru inşi au vrut să se răzbune pe el pentru un conflict pe care îl au cu nepoţii săi. “Azi (n.r - ieri), unul căruia i se spune Toma, nu-i ştiu numele complet, s-a luat la bătaie cu nepoţii mei. Cred că şi-a chemat în ajutor amicii şi au vrut să se răzbune. Indivizii ăştia fac parte din lumea interlopă. Probabil că au venit la mine ca să mă intimideze. Din casă nu a dispărut nimic, clar este vorba despre un mesaj pe care au vrut să-l transmită”, a declarat Beihan Memet. Bărbatul a mers la Secţia 1 Poliţie şi a depus o plângere. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru identificarea şi prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru distrugere şi violare de domiciliu.