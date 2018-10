Scandal în PNL. Ludovic Orban, contestat de Predoiu

Liberalul Cătălin Predoiu l-a acuzat, luni, pe liderul partidului, Ludovic Orban, de lipsă de clarviziune şi de corectitudine, afirmând că acesta nu poate şterge cu buretele palmaresul său pentru PNL: zero!

”Mulţumesc membrilor PNL din teritoriu care au înţeles corect gestul nostru de protest faţă de maniera perdantă de conducere a actualilor lideri PNL, faţă de lipsa de clarviziune şi de corectitudine a actualului preşedinte PNL. Orice drum începe cu un prim pas şi cere răbdare. Într-adevăr, ajunge cu erorile! E cazul ca Preşedintele PNL să iasă din cercul camarilei cu care s-a înconjurat şi să facă şi altceva decât prostii politice, cum ar fi să târască partidul în aventuri din care PSD iese mai tare”,a scris pe Facebook Cătălin Predoiu.

El a reamintit de plângerea penală ”riscantă” făcută în nume personal de Ludovic Orban la adresa Viricăi Dăncilă, de ”blatul cu PSD” la Codul Administrativ şi la ”marşul umăr la umăr cu PSD într-un referendum care era cel puţin incert ca rezultat şi care ameninţa să fractureze societatea şi, în cazul validării, să-i dea PSD-ului un atu de legitimitate în îndepărtarea României de UE”.

”Oricâte jigniri ar profera ca răspuns al unor critici dure, dar la urma urmei colegiale, Ludovic Orban nu poate şterge cu buretele palmaresul său pentru PNL în acest moment: zero! Ca de la un <fost> ce mă aflu, la o speranţă a politicii ce se află, îi reamintesc că 11% la Bucureşti în 2016 pe care îl reproşează astăzi, i se datorează şi lui, care a compromis prin imprudenţă campania la jumătatea ei, propulsând-o pe Firea primar, după care a fugit dându-şi demisia. Nu e tocmai corect să reproşezi rezultatul tocmai celor care au şters mizeria după tine, dle Orban... Dumneata ai făcut-o pe dna Firea primar, dle Orban, în clipa în care ai ignorat decizia politică a Preşedintelui Filialei Bucureşti de a nu te implica în finanţarea campaniei de la Bucureşti. Iar faptul că acum te speli pe mâini arătând către alţii, reconfirmă tot ce cunosc despre dvs. Fiţi liniştit, am luat şi iau în continuare asupra mea, greşeala colectivă a PNL de la Bucureşti din 2016, tocmai pentru că i-am respectat pe bucureşteni şi am plătit imediat cu o demisie. De aceea, prefer să rămân deocamdată un <fost>, cu bune şi rele. Dvs, care aţi ajuns Preşedinte PNL făcând tacit şi pe alocuri explicit campanie internă contra Justiţiei şi amanetând lista de europarlamentari încă din 2017, cum răspundeţi criticilor noastre, ce faceţi pentru redresarea şi coagularea PNL?”,a adăugat Predoiu.