Scandal internațional. Poliția Română, acuzată că a ordonat mai multe furturi

13:51:05 / 14 Martie 2016

Tacerea spune multe, tacerea ascunde multe, tacerea nu-i de aur

Vi se pare o surpriza? Sunt politisti care construiesc blocuri si nimanui nu i se pare ciudat. Nu va intrebati de ce niciodata presa nu ne relateaza cu lux de amanunte (asa cum face cu accidentele de circulatie) despre spargerile din locuinte ? In fiecare noapte sunt sparte si furate apartamente si vile in Constanta si totusi nimeni nu scrie nici in ce cartier au loc, nici ce s-a furat, nici cum actioneaza hotii ? Sunt cazuri cand hotii au intrat in apartament cu 3 persoane inauntru.Chiar vreti sa ne inchipuim ca hotii sunt complici ai politistilor si se intampla ca in Danemarka ?