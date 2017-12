SCANDAL la audierea lui LIVIU DRAGNEA. CE A PĂȚIT președintele PSD

19:47:16 / 03 Octombrie 2017

PARTENERĂ A DNA ..

Ce pagubă !!! Astfel de abuzuri in serviciu se întâmplă la toate primăriile din țară chiar și la LAS fierbinți...A angajat Liviu două.....e de râsul curcilor.Pe lângă problemele pe care le are Elefantul ROZ cu casele în Sibiu Blaga cu saci de bani ..euro..din portbagaj ul șefului de post din....Cu FRAUDAREA alegerilor din 2009...Cu plagiatul krudutei mov...Da DNA are treabă cu Liviu și Tăriceanu pt că ei sânt "prioritatea "zero a SISTEMULUI TICĂLOȘIT ..Auzi Tăriceanu dosar penal pt.... mărturie mincinoasă ..Halal CORUPTIE marca DNA ....Și colac pt ... DNA Cocoș concubinul Aspirina ei Udrea Elena a FOST ... eliberat din ...Ce pușcărie făcea criminalul ăsta când ăsta vară era la plajă cu curve care l ungeau cu cremă pe burtă !!?.Ce pușcărie a făcut acest criminal al CIUMEI PORTOCALI....UN AN pt 57 de milioane de Dolari !!!?..Gura mati NN KURU.TU încă crezi in acest SISTEM TICĂLOȘIT.... PNL CIUMA GALBENĂ !!!