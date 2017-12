Scandal la Centrul de copii şi juniori al FC Farul

Cîştigarea titlului naţional de către echipa de juniori mari de la FC Farul în vara acestui an (2-0 cu Şcoala de Fotbal “Marius Lăcătuş”, în finala disputată la Constanţa, pe 22 iunie), după o pauză de 44 de ani, a adus la un scandal neaşteptat între antrenorul campionilor, Gheorghe Butoiu, şi directorul Centrului de copii şi juniori al FC Farul, Ion Constantinescu. Plecat în urmă cu două luni de la gruparea de pe litoral, tehnicianul campionilor, aflat în prezent pe banca tehnică a formaţiei din Liga a III-a CS Eforie, l-a acuzat dur pe fostul său şef, reclamînd că acesta nu a distribuit corect banii primiţi din partea Consiliului Judeţean şi Direcţiei pentru Sport a Judeţului în cadrul Galei Sportului Constănţean, în care grupa de juniori republicani a fost desemnată cea mai bună echipă de juniori din judeţ. “Eu am fost plecat din ţară, iar Constantinescu a fost prezent din partea clubului la festivitatea de premiere şi a luat banii. Din cîte am înţeles, o parte a împărţit-o celorlalţi antrenori de la Centrul de copii şi juniori, chiar dacă aceştia nu au avut niciun merit în obţinerea acestei performanţe, cu excepţia lui Lucian Marinof. Au fost şi cîţiva jucători care au luat sume mici, dar mulţi m-au sunat şi mi-au spus că nu au luat niciun leu. O parte dintre ei au o situaţie materială precară şi le-ar fi prins bine aceşti bani în apropierea Sărbătorilor. Este adevărat că în vară jucătorii au fost premiaţi de un sponsor cu suma de 4.000 de lei şi cu cîte 1.250 de lei de către club, dar cred că şi aceşti bani li se cuveneau tot copiilor”, a declarat Butoiu.

Directorul Centrului de copii şi juniori al FC Farul a respins aceste acuze, ca şi cele legate de eventuala stimulare financiară a echipei a doua a Farului de o altă formaţie care evoluează în Liga a III-a. Constantinescu a declarat că are acte care să demonstreze felul în care au fost împărţiţi cei 10.000 de lei. “Nu trebuie să mă justific în faţa lui Butoiu, pe care am să-l dau în judecată. La iniţiativa mea, conducerea clubului a decis să recompenseze antrenorii din cadrul Centrului de copii şi juniori, care au pus umărul la performanţa obţinută. Există ştate de plată şi acte semnate de conducătorii clubului în acest sens, pentru că s-a considerat că merită şi ceilalţi antrenori să fie premiaţi. În aceste condiţii, 11 antrenori, Iovănescu, Petcu, Turcu, Şovăilă, Mareş, Melenco, Comăniţă, Gîrjoabă, Marinof, Antonescu şi subsemnatul au primit cîte 600 de lei. Restul banilor au fost folosiţi pentru a premia alţi 12 jucători din lotul care a cîştigat titlul naţional: Neagu, Ţarălungă, Alibec, Matei, Pascale, Sandu Ştefan, Calagi, Grigoraş, Fatai, Călin, Evdochin şi Dragomir. Ultimii doi au fost tăiaţi de pe listă de conducere, iar banii vor merge către alţi juniori. Dintre jucători, doar Neagu, Alibec şi Sandu Ştefan şi-au ridicat banii, restul fiind în vacanţă. Toţi vor fi însă recompensaţi şi nu înţeleg de ce face Butoiu aceste acuzaţii. În vară, a fost premiat cu o sumă substanţială de conducerea clubului şi nu a dat nici măcar o apă minerală colegilor din club care l-au ajutat”, a replicat Constantinescu. Punctul de vedere al directorului Centrului de copii şi juniori al FC Farul a fost susţinut de directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pîra: “În vară, după obţinerea titlului naţional, jucătorii au fost premiaţi cu sume importante de conducerea clubului. De data aceasta, am considerat că este normal ca şi antrenorii să fie recompensaţi, iar o altă parte a ajuns la jucători. Există acte doveditoare privind aceste premii”.