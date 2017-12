Scandal la ITM Constanța! A fost dată afară, dar continuă să vină la muncă

Un adevărat scandal a izbucnit marți, 29 martie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, unde Florina Mărculescu, o angajată a instituției pe funcția de inspector de muncă, continuă să meargă la serviciu, cu toate că a fost dată afară. Potrivit inspectorului-șef din cadrul ITM Constanța, Eugen Bola, femeia ar face obiectul unui dosar penal, fiind trimisă în judecată pentru comiterea unor infracţiuni. ”I s-a suspendat raportul de serviciu pentru că e trimisă în cercetare pentru fals și uz de fals. Am formulat o plângere penală împotriva ei în 2014. Au fost făcute cercetări de către Poliție și Parchet, iar ieri ne-a comunicat Parchetul că o trimite în judecată pentru comiterea infracțiunilor de fals și uz de fals. Florina Mărculescu a falsificat un înscris numit raport de evaluare. Noi am formulat o sesizare, nu am trimis-o noi în judecată, acum e treaba Poliției, a Parchetului”, a declarat Bola. Femeia reclamă însă că a fost dată afară abuziv și refuză să părăsească biroul. La fața locului s-a deplasat și Poliția. ”A venit din nou la serviciu azi (marți, 29 martie - n.r), deși nu trebuia să mai vină, a refuzat să iasă din birou... Dacă și mâine (miercuri, 30 martie - n.r.) se va întâmpla același lucru, ea va veni degeaba”, a spus oficialul ITM. Nu este singura abatere a inspectorului de muncă. Pe numele Florinei Mărculescu reprezentanții ITM Constanța au făcut și alte plângeri penale. ”A aplicat o sancțiune de 10.000 de lei unui agent economic, iar când a venit administratorul societății și a spus că va face plângere la Parchet, ea s-a speriat și a sustras sau a distrus acel proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și i-a aplicat o sancțiune de 300 de lei, nu de 10.000 de lei. Asta e o altă plângere penală, e în cercetare, vom vedea...”, a spus inspectorul-șef al ITM Constanța.