Scandal la jocurile de noroc din Tomis III

Inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa au intervenit, ieri seară, pentru soluţionarea unei reclamaţii făcute de un constănţean la adresa unei săli de jocuri din zona Tomis III. Mihai Babiuc, în vîrstă de 54 ani, din Mihail Kogălniceanu, a declarat că a jucat la un aparat de poker suma de 250 lei, pe care a pierdut-o. Ulterior, bărbatul a mai introdus 50 lei, pe care însă aparatul nu i-a înregistrat. Babiuc a spus că în acel moment a intervenit unul dintre angajaţii barului, zis „Puiu Balamuc”, care s-a oferit să îi dea el cei 50 lei ca să îi joace. Constănţeanul a pierdut în continuare şi aceşti bani şi a mai jucat încă 100 lei. Această sumă se pare că i-a purtat noroc, dar numai pentru puţin timp. „Cînd am început să cîştig, „Puiu Balamuc” s-a înfuriat şi m-a dat afară din local sub o ploaie de ameninţări”, a spus Babiuc. Şi în prezenţa jurnaliştilor, bărbatul recalcitrant l-a ameninţat că, dacă nu îşi vede de treabă, îi sparge maşina şi are el grijă ca Babiuc să îşi piardă taraba de legume din piaţă. După aceea, „Puiu Balamuc” a trîntit uşa de la intrarea în sala de jocuri atît de tare, încît a spart geamul. Babiuc susţine că la momentul în care a fost scos de la aparatul de joc, avea un plus de aprox. 150 lei. „Cînd m-a scos din local, am sunat la Poliţie. Aceştia mi-au spus că nu este de competenţa lor şi m-au îndrumat către OJPC”, a spus Babiuc. Cu toate acestea, un echipaj de la Secţia 2 Poliţie şi-a făcut apariţia în piaţa Tomis III. Poliţiştii au aşteptat ca inspectorii să finalizeze controlul şi apoi i-au luat pe Babiuc şi pe bărbatul recalcitrant la secţie pentru declaraţii.

După efectuarea controlului în local, inspectorul OJPC Constanţa, Rodica Mocanu, a declarat că va solicita ajutorul colegilor de la Biroul de Metrologie Constanţa, pentru a verifica dacă într-adevăr aparatul de poker funcţionează corect. „Dacă se va dovedi că aparatul nu funcţionează la parametri optimi, patronul va fi sancţionat cu o amendă de 3.000 lei”, a spus Mocanu.