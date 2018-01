Scandal la Medgdia! PSD versus Vrabie

17:12:55 / 30 Decembrie 2017

LUATI MASURI

valentin vrabiuta este un bETIV ,a furat cit a putut cind a fost in psd, reluati arhiva SMA REMUS OPREANU el si un anumit excroc si puscarias CAZACU NELU (DECEDAT) ,EI AU DEMOMOLAT TOT DE LA SMA REMUS OPREANU + SUCURSALE.DAR NIMENI NU AU LUAT MASURI,ACUM VRABIE VREA SA FACA DIN MEDGIDIA LA FEL CA si SMA REMUS O,LUPUL ISI SCHIMBA PARUL DAR NARAVUL NU, VRABIE UN MOLDOVEAN PRIPASIT LA PESTERA DINTR-O FAMILIE DEZBINATA ,VREA SA FACA LEGI LA MEDGIDIA,.SI-A PUS TOTI MONGOLI PE FUNCTII IN PRIMARIE INCLUSIV UN TEPAR TUTUNGIU NICOLAIE ZIS GUGUI,CARE A TRAS TEPI CU AZOTATI( INGRASEMINTE) LA TOT JUDETUL,VERIFICATI ,TOTUL ESTE REAL,CAM ATAT ,VA MULTUMESC DACA LUOATI IN CONSIDERARE TOT CE V-AM RELATAT.