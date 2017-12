Scandal la morga spitalului

Dacă închiriaţi o maşină mortuară, aveţi grijă ca pe talonul acesteia să fie specificat faptul că maşina este autorizată să facă un asemenea transport. Un bărbat din Mangalia nu a putut, ieri, să îşi ia fratele decedat de la morga Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, pentru că maşina închiriată de la o firmă de profil nu corespundea din punct de vedere legal. Supărat de cele întâmplate, bărbatul a dat vina pe agenţii firmei de pază a SCJU Constanţa. „Noi suntem musulmani şi nu putem folosi pentru transportul trupului neînsufleţit al fratelui meu o maşină pe care sunt inscripţionate cruci. Aseară (n.r. - sâmbătă) nu am putut să îl luăm pe fratele meu pentru că trebuia efectuată necropsia. Acum (n.r. – duminică dimineaţa), am venit cu o maşină de la Mangalia, însă nu am putut să intrăm cu ea în curtea spitalului pentru că nu ne-au lăsat agenţii de pază, pe motiv că maşina nu are autorizaţie să transporte decedaţi. Cred că ne obligă să îl transportăm cu firma care a câştigat licitaţia la morga spitalului. Noi nu putem să-l transportăm cu orice coşciug, ci numai cu cel de la cimitirul musulman din Mangalia unde va avea loc şi înhumarea.” a declarat Aliasan Sinan, de 53 de ani, fratele decedatului.

ACTE NECESARE Situaţia a fost rezolvată de conducerea SCJU Constanţa care i-a explicat lui Aliasan Sinan că e vorba despre o neînţelegere, în sensul că unitatea sanitară nu impune nimănui transportul decedaţilor cu o anumită firmă. Reprezentanţii SCJU Constanţa spun însă că maşina mortuară din Mangalia nu a putut intra în curtea spitalului pentru că nu avea actele necesare. „Maşinile mortuare sunt autorizate de Autoritatea Rutieră Română, pe talon scriind în mod expres servicii funerare. Transportul cu alte maşini este interzis prin lege, şi reprezintă faptă penală. Accesul autovehiculelor autorizate pentru transportul cadavrelor se poate face oricând din morga spitalului“, a declarat directorul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Autoturismul închiriat de Aliasan Sinan de la o firmă de pompe funebre din Mangalia era înmatriculat în Bulgaria, iar pe talon era scris că poate fi folosită pentru transporturi speciale. După efectuarea necropsiei, lui Aliasan Sinan i s-a permis să îşi ia fratele, cu menţiunea că el va răspunde de legalitatea transportului.