Scandal la o carmangerie din cauza unui... divorţ

Îmbrînceli şi înjurături, aceasta a fost atmosfera din timpul unui control efectuat de inspectorii Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC) Constanţa la o carmangerie. În cursul zilei de ieri, la sediul OJPC s-au prezentat trei fraţi care au reclamat faptul că au fost înşelaţi de către SC Ayata Import Export SRL. Potrivit lui Iaşar Ialcin - unul dintre reclamanţi - soţia lui a dorit să cumpere carne de vită de la magazinul respectiv, dar a primit în schimb carne de cal. Bărbaţii susţin că s-au dus să ceară explicaţii de la conducerea unităţii, însă au fost îmbrînciţi şi ameninţaţi. Împreună cu reclamanţii, o echipă de reprezentanţi OJPC, în frunte cu inspectorul şef adjunct al instituţiei, Gheorghe Trandafir, s-au deplasat la carmangeria situată pe strada Mircea cel Bătrîn. Imediat ce reclamanţii l-au văzut pe patron, Ceam Tarâc, scandalul a reînceput. „Am fost nevoiţi să apelăm la un echipaj de poliţie pentru a aplana conflictul şi a putea continua controlul. Am prelevat probe de la carnea tocată aflată la comercializare, pentru a vedea dacă conţine într-adevăr carne de cal. Restul produselor sînt în ordine, avînd ştampila de avizare a controlului sanitar-veterinar”, a declarat Trandafir. În timp ce inspectorii verificau carnea din vitrinele frigorifice, patronul unităţii a scos o parte din produse pe uşa din spate şi le-a depozitat în portbagajul maşinii, afirmînd că erau pentru consum propriu. Singurele nereguli descoperite au făcut referire la lipsa informării corespunzătoare a consumatorilor, unitatea neavînd afişat numărul OJPC şi certificatul de înregistrare. De asemenea, s-a constatat că personalul care servea clienţii nu avea echipamentul corespunzător. Pentru aceste deficienţe conducerea unităţii riscă o amendă de pînă la 3.000 lei. Pentru că nu au fost mulţumiţi de rezultatele controlului, cei trei reclamanţi au acuzat conducerea OJPC că ar fi primit mită de la patronul carmangeriei. „Ei ar fi dorit să analizăm carnea pe care au cumpărat-o în cursul zilei de vineri, 18 aprilie. Nu avem cum să facem acest lucru pentru că a trecut prea mult timp de atunci şi este posibil să se fi alterat, ceea ce face ca analizele să fie neconcludente”, a afirmat Trandafir. În ceea ce priveşte scandalul dintre reclamanţi şi patron, acesta din urmă susţine că durează de mai mult timp. „Eu am fost însurat cu sora lor, dar am divorţat şi de atunci încearcă să-mi pună beţe în roate şi să-mi închidă magazinul”, susţine Tarâc.